(27) مترجما لخدمة الحجاج خلال موسم الحج على مدار الساعة

البلاد : متابعات

قامت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية ممثلة في إدارة التوجيه والإرشاد باللغات والترجمة، بزيادة عدد المترجمين إلى (14) مترجم، ليصبح العدد الإجمالي (27) مترجماً، وذلك لترجمة المسائل الشرعية، حيث قامت الإدارة بتجهيز كوادرها المترجمين وتكثيف الخدمات خلال موسم الحج على مدار الساعة.

وذكر مدير إدارة التوجيه والإرشاد باللغات والترجمة الأستاذ فادي بن مبيريك السلمي، أن المترجمين الذين تم اختيارهم بعناية هم أصحاب شهادات عليا ولديهم لغات متنوعه، ومن ضمن هذه اللغات هي:( الإنجليزية – والتركية – والأوردية – والفارسية – والفرنسية – والأسبانية – والملايوية – والبنغالية – والاندونيسية – والتاميلية -و المالية – والبشتو – والهوسا )، بالإضافة إلى اللغة العربية لتصبح (14) لغة، حيث ستكون ترجمة هذه اللغات من خلال الإجابة عن أسئلة الحجاج والمعتمرين والزوار، وذلك عبر برنامج (نرشدكم بلغتكم) لترجمة المسائل الشرعية بالطريقة المباشرة، وأيضاً عبر الهواتف المجانية، وكذلك الروبوت التوجيهي.

وأضاف السلمي: أن هناك عدة مبادرات خلال موسم الحج لهذا العام 1443هـ، كمبادرة (توعية الحاج بلغته)، وهي تهدف لتعريف الحاج بطريقة نسك الحج مع تزويدهم بالكتيبات التي تتعلق بالحج، بالإضافة إلى مبادرة (إشراقات نبوية) وهي تهدف إلى ترجمة الأحاديث النبوية، والرسائل التوعوية المتعلقة بموسم الحج، لتصممها عبر منشورات، ونشرها في منصة (تويتر) الخاص بالرئاسة لمستفيدي مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي الختام توجه بالشكر الجزيل لمعالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس،- حفظه الله- على دعمه اللامحدود ومتابعته الحثيثة، وحرصه الدائم على تقديم أفضل الخدمات لجميع ضيوف الرحمن بمختلف لغاتهم وفق تطلعات ولاة الأمر- حفظهم الله-.