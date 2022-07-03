وصفات عيد الأضحي.. طريقة عمل فيليه اللحم بالصلصة البيضاء

فيليه اللحم من أفضل قطع اللحم التي يمكن تشكيلها بحسب الرغبة لأنها تتميز بقوام طري
المقادير اللازمة
800 غرام فيليه لحم
ملح وفلفل
5 – 6 ملاعق كبيرة زبدة
10 – 15 بطاطس صغيرة
ماء
2 ملاعق كبيرة من الزبدة
3 – 4 أغصان إكليل الجبل
3-4 فصوص ثوم
200 مل كريمة
200 غرام جبنة فيتا كاملة الدسم
طريقة العمل
في وعاء على الموقد أضيفي الماء واغليه
ضعي البطاطس فيه واطبخيها 15 دقيقة حتى تصبح طرية قليلاً
خذي البطاطس المطبوخة في مقلاة يمكن وضعها في الفرن واضغطي عليها بهراسة البطاطس
بنفس المقلاة أضيفي الزبدة وقلبي البطاطس رأسًا على عقب حتى يتم تحميرها من جميع الجوانب
رشي أوراق إكليل الجبل والملح عليها
ثم اخبزيها في فرن محمى على حرارة 180 درجة لمدة 10-12 دقيقة
أخرجي البطاطس من الفرن في طبق
نضيف الثوم المهروس إلى البطاطس
رشي الملح والفلفل على اللحم
ضعي المقلاة التي أعددتي فيها البطاطس مرة أخرى إلى الموقد وقومي بتسخينها جيدًا
خذي اللحم في المقلاة الساخنة وحمريه من كل جانب
أضيفي البطاطس إلى المقلاة مع اللحم
عندما يصبح كل شيء جاهزًا أضيفي الزبدة
ثم اتركيه لمدة 10-12 دقيقة في فرن محمى على حرارة 180 درجة
للصلصة البيضاء
ضعي الكريمة في قدر وسخنيها
أضيفي الجبنة البيضاء على الكريمة الساخنة واخلطيها باستمرار لمدة 10 دقائق على نار خفيفة حتى تصل إلى قوام الصلصة
ضعي اللحم على طبق مسطح
رتبي البطاطس المطبوخة حول الحواف
قدميه مع الصلصة البيضاء التي حضرتيها