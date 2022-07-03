وصفات عيد الأضحي.. طريقة عمل فيليه اللحم بالصلصة البيضاء

فيليه اللحم من أفضل قطع اللحم التي يمكن تشكيلها بحسب الرغبة لأنها تتميز بقوام طري

المقادير اللازمة

800 غرام فيليه لحم

ملح وفلفل

5 – 6 ملاعق كبيرة زبدة

10 – 15 بطاطس صغيرة

ماء

2 ملاعق كبيرة من الزبدة

3 – 4 أغصان إكليل الجبل

3-4 فصوص ثوم

200 مل كريمة

200 غرام جبنة فيتا كاملة الدسم

طريقة العمل

في وعاء على الموقد أضيفي الماء واغليه

ضعي البطاطس فيه واطبخيها 15 دقيقة حتى تصبح طرية قليلاً

خذي البطاطس المطبوخة في مقلاة يمكن وضعها في الفرن واضغطي عليها بهراسة البطاطس

بنفس المقلاة أضيفي الزبدة وقلبي البطاطس رأسًا على عقب حتى يتم تحميرها من جميع الجوانب

رشي أوراق إكليل الجبل والملح عليها

ثم اخبزيها في فرن محمى على حرارة 180 درجة لمدة 10-12 دقيقة

أخرجي البطاطس من الفرن في طبق

نضيف الثوم المهروس إلى البطاطس

رشي الملح والفلفل على اللحم

ضعي المقلاة التي أعددتي فيها البطاطس مرة أخرى إلى الموقد وقومي بتسخينها جيدًا

خذي اللحم في المقلاة الساخنة وحمريه من كل جانب

أضيفي البطاطس إلى المقلاة مع اللحم

عندما يصبح كل شيء جاهزًا أضيفي الزبدة

ثم اتركيه لمدة 10-12 دقيقة في فرن محمى على حرارة 180 درجة

للصلصة البيضاء

ضعي الكريمة في قدر وسخنيها

أضيفي الجبنة البيضاء على الكريمة الساخنة واخلطيها باستمرار لمدة 10 دقائق على نار خفيفة حتى تصل إلى قوام الصلصة

ضعي اللحم على طبق مسطح

رتبي البطاطس المطبوخة حول الحواف

قدميه مع الصلصة البيضاء التي حضرتيها