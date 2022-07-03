وصفات عيد الأضحي.. طريقة عمل تندوري موزات اللحم

موزات اللحم لها العديد من طرق التحضير والأفضل بينهم طريقة تحضير موزات اللحم بطريقة التندوري

المقادير اللازمة

موزات لحم

قطع 3-4 ملاعق كبيرة زيت زيتون

2 بصل

4 فصوص ثوم

1 ملعقة كبيرة زبدة

1 ملعقة كبيرة معجون

1 طماطم

ملح

فلفل أسود

1 ملعقة كبيرة سكر

2 أغصان زعتر طازج

3 أكواب ماء

طريقة العمل

ضعي قدر الضغط على الموقد وقومي بتسخينه

خذي اللحم في القدر الساخن وحمريها من كل جانب

ضعي اللحم جانبًا

أضيفي زيت الزيتون ، البصل المقطع ، الثوم المقطع إلى شرائح رفيعة للقدر واقليهم

نضيف الزبدة ونذوبها

يضاف معجون الطماطم ويقلى

أضيفي الطماطم المقطعة إلى مكعبات صغيرة واخلطيها

يضاف الملح والفلفل والسكر والزعتر ويخلط

أضيفي الماء واللحم

أغلقي غطاء قدر الضغط واتركيه يطهى لمدة 45-50 دقيقة بعد أن يبدأ في الغليان

إذا كنتِ تستخدمين قدرًا عاديًا يمكنك الطهي لمدة 3 ساعات على نار متوسطة منخفضة والغطاء مغلق

خذي اللحم في طبق بايركس

يسكب الماء المتبقي في القدر فوقه ويخبز في فرن محمى على حرارة 180 درجة لمدة 10-15 دقيقة حتى يصبح لونه بنياً ذهبياً

يخرج ويقدم