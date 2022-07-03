الإقتصاد

وزير التجارة يقف على جاهزية الأسواق ومراكز التموين وخدمات الطرق في مكة المكرمة

صحيفة البلادaccess_time4 / ذو الحجة / 1443 هـ       3 يوليو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

مكة المكرمة : البلاد

وقف وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي اليوم في العاصمة المقدسة ، على الأسواق المركزية ومراكز التموين والخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام خلال موسم حج هذا العام.

وتفقد القصبي أسواق الجملة للخضار والفاكهة، ومراكز بيع اللحوم والأسماك، ومراكز التموين والمخابز المركزية الكبرى للوقوف على الجاهزية الكاملة الوفرة العالية -ولله الحمد- من كافة السلع والمنتجات لتلبية جميع احتياجات ضيوف الرحمن.

وشملت الزيارة مراكز الخدمات البترولية على الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة للتحقق من قيامها بكافة مرافقها من تقديم أعلى درجات الخدمة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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