التكنولوجيا

لمواجهة الحر.. اختراع يوضع داخل الملابس لتبريد الجسم

نرمين عباسaccess_time4 / ذو الحجة / 1443 هـ       3 يوليو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

تعرف اليابان كونها أم التكنولوجيا الحديثة، ومرة أخرى، لم تخيب الظن عندما تعلق الأمر بمساعدة المواطنين لمواجهة موجة الحر، باستخدام التكنولوجيا.

وبينما وصلت درجة الحرارة في المدن اليابانية إلى 35 درجة مئوية، لجأ سكان اليابان لتكنولوجيا حديثة أنتجتها شركتهم الوطنية “سوني”، لمواجهة الحرارة الشديدة في الخارج.

وأنتجت “سوني” جهاز حراري يمكن ارتداؤه داخل الملابس، يقوم بتبريد أو تدفئة جزء الجسم الذي يلامس الجهاز.

وبحسب موقع الشركة، يوفر هذا الجهاز تبريدا بكفاءة عالية، كما يمتلك ميزة الاستشعار لضبط درجة حرارة التبريد تلقائيا.

كما يتضمن طوق رقبة مخصص لتثبيت الجهاز في مكانه مع تحسين تأثير التبريد.

ووفقا لموقع “ماذرشيب”، يحتوي الجهاز على بطارية مدمجة يتم شحنها في حوالي 100 دقيقة، وسيستمر من 8 إلى 61 ساعة في وضع التبريد.

وشهد الجهاز الذي يحمل اسم “ريون بوكيت” إقبالا هائلا في المبيعات، ووفقا لصفحة المنتج، فيبلغ سعره 180 دولار.

nermin abbas

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