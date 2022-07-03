في ثالث جولات الدوري.. ضمك والشباب يتصدران البلياردو والسنوكر

الدمام- حمودالزهراني

تصدر فريق ضمك الترتيب العام في ختام منافسات الجولة الثالثة من دوري الأندية للبلياردو للكبار، التي أقيمت في مدينة أبها خلال الفترة من 1 إلى 3 يوليو 2022 بعد أن جاء في المركز الأول في الترتيب العام للفرق الـ 31 المشاركة في البطولة؛ حيث حصد لاعبوه 120 نقطة، وجاء نادي مضر في المركز الثاني بـ 90 نقطة، والفتح بالمركز الثالث بـ 70 نقطة، ونادي وج في المركز الرابع بـ 60 نقطة في الترتيب العام.

وتصدر نادي الشباب الترتيب العام في ختام منافسات الجولة الثالثة من دوري الأندية للسنوكر للكبار، بعد أن جاء في المركز الأول في الترتيب العام للفرق الـ 11 المشاركة؛ حيث حصد لاعبوه 120 نقطة، والاتفاق في المركز الثاني بـ 90 نقطة، فيما حل نادي الأهلي بالمركز الثالث بـ 70 نقطة، ونادي الاتحاد في المركز الرابع بـ 60 نقطة في الترتيب العام.

وستقام الجولة الرابعة والأخيرة بمدينة الرياض في شهر سبتمبر المقبل، وسيتحدد خلالها بطل الدوري في البلياردو، وبطل الدوري في السنوكر.