رودي غارسيا يصل للرياض تأهبا لقيادة النصر

متابعة- عثمان فواج
وصل الفرنسي رودي غارسيا مدرب النصر الجديد للرياض، تأهبا للإشراف على العارضة الفنية للعالمي، انطلاقا من منافسات الموسم الرياضي القادم.
وسيجتمع رودي غارسيا برئيس مجلس إدارة نادي النصر مسلي آل معمر، من أجل وضع خارطة طريق الموسم المقبل، أهمها مكان المعسكر، وكذلك المراكز التي تحتاج للتدعيم، أبرزها مراكز الجناح الهجومي وحراسة المرمى وأيضا المهاجم الصريح.
ويطمح مسؤولو العالمي لتفادي ما وقع خلال الموسم الحالي بعد فقدان لقبي الدوري وأبطال آسيا، رغم التعاقدات الكبيرة، وأهمها صفقتا المحترف البرازيلي أندرسون تاليسكا والمهاجم الكاميروني فينسنت أبو بكر.