الرياضة

رودي غارسيا يصل للرياض تأهبا لقيادة النصر

صحيفة البلادaccess_time4 / ذو الحجة / 1443 هـ       3 يوليو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

متابعة- عثمان فواج

وصل الفرنسي رودي غارسيا مدرب النصر الجديد للرياض، تأهبا للإشراف على العارضة الفنية للعالمي، انطلاقا من منافسات الموسم الرياضي القادم.

وسيجتمع رودي غارسيا برئيس مجلس إدارة نادي النصر مسلي آل معمر، من أجل وضع خارطة طريق الموسم المقبل، أهمها مكان المعسكر، وكذلك المراكز التي تحتاج للتدعيم، أبرزها مراكز الجناح الهجومي وحراسة المرمى وأيضا المهاجم الصريح.

ويطمح مسؤولو العالمي لتفادي ما وقع خلال الموسم الحالي بعد فقدان لقبي الدوري وأبطال آسيا، رغم التعاقدات الكبيرة، وأهمها صفقتا المحترف البرازيلي أندرسون تاليسكا والمهاجم الكاميروني فينسنت أبو بكر.

 

هذا واتفق نادي النصر خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالي مع كل من الحارس الكولومبي ديفيد أوسبينا، وكذلك الظهير الأيسر غيسلان كونان، من أجل تمثيل الأصفر انطلاقا من الموسم القادم.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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