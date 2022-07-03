رفع جودة الخدمات المقدمة للحجاج بالمسجد الحرام

مكة المكرمة : البلاد

قامت الإدارة العامة للجودة، بوكالة قياس الأداء والجودة والتميز المؤسسي، بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بتفقد الخدمات المقدمة للحجاج في المسجد الحرام، ويأتي ذلك ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن، وقياس مؤشر نسبة مطابقة الخدمات المقدمة بالحرمين الشريفين، لمعايير الجودة المعتمدة.

حيث أوضح مدير عام الإدارة العامة للجودة الأستاذ صفوان بن ياسين مليباري، بأن الجولات مستمرة بصفة دورية، وتهدف إلى قياس مجموعة من الخدمات الأساسية التي تقدم في الحرمين الشريفين، مثل جودة المرافق الصحية ومتطلباتها، وخدمات سقيا زمزم، والنظافة العامة، والتعقيم، والتبخير، والتطييب، ومراكز المعلومات والإرشاد والتوجيه الشرعي، واللوحات الإرشادية للتوجيه المكاني، وخدمات التنقل والعربات الكهربائية واليدوية، للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.

وأضاف مليباري بأن القياس يتم بشكل ربع سنوي، وفق المواصفات القياسية المعيارية لمتطلبات الجودة، وتحسين تجربة القاصدين، وتطوير الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، وتجويد المرافق بما يتواكب مع الدعم المتميز لمنظومة الحرمين الشريفين .

وقال مليباري: حرصنا على الرقي والتميز في كل ما من شأنه التيسير على الحجاج، لأداء فريضتهم بكل يسر وسهولة. ويأتي ذلك ضمن توجيهات ودعم سعادة وكيل الرئيس العام لقياس الأداء والجودة والتميز المؤسسي الأستاذ سمير بن سعد السويهري، وتنفيذًا لتوجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة -حفظهم الله- بتقديم أرقى وأفضل الخدمات لضيوف الرحمن.