حرب شوارع في مدينة ليسيتشانسك الأوكرانية

كييف – البلاد

اندلعت أمس (السبت)، حرب شوارع في مدينة ليسيتشانسك بين قوات لوغانسك والقوات الأوكرانية وسط إطلاق كثيف لصواريخ وقذائف من الجيش الروسي والانفصاليين نحو القوات الأوكرانية.

ويواصل الجيش الروسي، ضرب مواقع القوات والبنية التحتية العسكرية الأوكرانية ضمن عمليته العسكرية التي انطلقت في 24 من فبراير الماضي، فيما تواصل أوكرانيا تلقي الدعم المادي والمعنوي والعتاد العسكري من القوى الغربية. وتقدمت قوات لوغانسك إلى منتصف مدينة ليسيتشانسك، فيما تم رفع أعلام قوات لوغانسك على مبان رسمية بالمدينة. وأفادت وزارة الدفاع الروسية بتدمير 5 مواقع لقيادة الجيش الأوكراني في دونباس وميكولايف، وتدمير مستودع أسلحة ومعدات عسكرية أوكرانية في خاركيف، باستخدام أسلحةعالية الدقة، وكذلك قصف 3 مواقع تخزين في منطقة زابوريجيا. ويستمر القتال حول ليسيتشانسك آخر مدينة رئيسية لم يحتلها الروس بعد في منطقة لوغانسك إحدى مقاطعتين في حوض دونباس الصناعي تسعى موسكو للسيطرة عليهما بالكامل.

وقال موقع “كييف إندبندت”: إن السلطات الروسية بدأت في إصدار جوازات سفر في إقليم دونيتسك الانفصالي. ووفقا للمصادر، فقد بدأت العملية حتى الآن في موقعين لفائدة المقيمين في هذه المنطقة بإقليم دونباس. وميدانيا، قال رئيس بلدية مدينة ميكولايف الأوكرانية أولكسندر سينكيفيتش في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي: إن دوي انفجارات قوية سُمع في المدينة في الساعات الأولى من صباح أمس. ودمرت أسلحة فائقة الدقة للقوات الفضائية الجوية الروسية، خلال الـ 24 ساعة الماضية، موقعين للقيادة و5 مستودعات ذخيرة في مناطق قرى إيفانو درايفكا وسيفرسك بجمهورية دونيتسك الشعبية، وبيلوغوروفكا بجمهورية لوغانسك الشعبية، ونيكولايف وليبيتيخا في منطقة نيكولاييف، وكذلك مناطق تمركز الأفراد والمعدات العسكرية التابعة للجيش الأوكراني في 26 منطقة، بحسب ما أوردته وسائل الإعلام الروسية. كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، السيطرة على مصفاة نفط في ليسيتشانسك. وفي التطورات الأخرى، قُتل 18 شخصاً، وجُرح 30 آخرون بينهم أطفال، في غارة جوية روسية استهدفت مبنى سكنياً في منطقة أوديسا في جنوب أوكرانيا. وقال المتحدّث باسم الإدارة العسكرية في منطقة أوديسا، سيرغي براتشوك: إنّ الصاروخ أطلقته “طائرة استراتيجية” من سماء البحر الأسود. وبحسب المتحدّث فإنّ “الصاروخ أصاب مبنى سكنياً مكوناً من تسعة طوابق، يقع في منطقة بيلغورود-دنييستر”، التي تبعد حوالي 80 كلم إلى الجنوب من مدينة أوديسا.