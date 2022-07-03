بدء الاستفادة من خدمة “المقاول المعتمد”

الرياض – البلاد

بدأ برنامج سكني استقبال المستفيدين المقبلين على بناء وحداتهم السكنية من مستحقي الدعم السكني وغير المستحقين في مراكز سكني الشامل؛ للاستفادة من خدمة “المقاولين المعتمدين”، وذلك بهدف تمكينهم من تنفيذ أعمالهم وفق آلية ميسرة، وخطوات واضحة، وتكامل فعال بين المستفيدين ومقدمي الخدمات.

وأوضح البرنامج أن مراكز سكني الشامل في الرياض وجدة والخبر والمدينة المنورة، بدأت استقبال الراغبين بالاستفادة من المقاولين المعتمدين في سكني، والالتقاء المباشر معهم، حيث تتيح الخدمة – التي يمكن الاستفادة منها عبر منصة سكني – للمستفيد الحصول على رحلة متكاملة في مركز سكني الشامل، والحصول على عروض أسعار المقاولين المعتمدين، وتوقيع العقود الإلكترونية، وتوثيقها في الهيئة السعودية للمقاولين؛ لتنفيذ أعمالهم وفق معايير هندسية موثوقة.

وأشار البرنامج إلى أن خدمة المقاولين المعتمدين تسهّل للمستفيد العثور على مقاول من بين أكثر من 100 مقاول معتمد مسجلين في منصة سكني، عبر خطوات إلكترونية ميسرة من خلال المنصة، ليستطيع المستفيد استعراض خدماتهم، والاطلاع عليها، واختيار نوع الخدمة بين بناء شامل للتجهيزات النهائية (مشطبة بتسليم المفتاح)، أو بناء غير شامل التجهيزات النهائية (غير مشطبة عظم) التي يقدمها المقاول المعتمد بعد اختياره، في إطار تنافسي يتيح للمستفيد اختيار العرض الأنسب المقدم من المقاولين في مختلف مدن ومحافظات المملكة.

وتُمكّن الخدمة المستفيدين من الأفراد الحصول عليها من خلال الدخول إلى منصة سكني، أو من خلال مركز سكني الشامل، وتحديد ثلاثة مقاولين معتمدين وفق معايير الهيئة السعودية للمقاولين، والاطلاع على أعمالهم وأسعار الخدمات المقدمة، قبل اعتمادهم لتنفيذ الأعمال.