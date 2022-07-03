انطلاق مهرجان خميس مشيط الاستهلاكي للتسوق والترفيه

البلاد : متابعات

انطلق يوم أمس (السبت) فعاليات مهرجان خميس مشيط الاستهلاكي للتسوق والترفيه بحلة جديدة تتناسب مع متطلبات أهالي المنطقة وزوارها و بما يتناسب أيضاً مع فعاليات مواسم السعودية للسياحة.

ويضم المهرجان فعاليات وبرامج متنوعة منها خيمة تسوق كبيرة تضم معارض عدة لبيع المستلزمات النسائية والرجالية والمفروشات ومحلات بيع الإكسسوارات والعطور.

كما يحتوي المهرجان مدينه ألعاب الأطفال ومطاعم للمأكولات الشعبية، فضلاً عن عروض للفرق الشعبية وفعاليات بالمسرح من شعراء و منشدين و مشاهير، بالإضافة إلى قيام مسابقات أطفال وجوائز يوميه للحضور .

وتبدأ الفعاليات من الساعة الرابعة والنصف عصراً إلى الساعة الثانية عشر مساءً ، فيما رحبت إدارة المهرجان بالجميع، مشيرة إلى أنهم يسعدون بتواجد المتسوقين ومرتادي هذا المهرجان المميز لهذا العام بما يحتويه من تسوق وفعاليات جديدة ممتعة.