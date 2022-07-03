الرياضة انطلاق المرحلة الثانية من استعدادات ناشئي أخضر اليد للآسيوية

الدمام- حمودالزهراني

انطلقت أمس السبت، المرحلة الثانية من برنامج المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الناشئين؛ استعداداً للمشاركة في البطولة الآسيوية التاسعة لمنتخبات الناشئين، (المؤهلة لبطولة العالم للناشئين – كرواتيا 2023م)، المقرر إقامتها في مملكة البحرين خلال الفترة من 20- 31 أغسطس 2022، من خلال المعسكر الداخلي المغلق الذي يقام في المنطقة الشرقية، ويستمر حتى يوم 19 يوليو 2022، على أن تكون المرحلة الثالثة والأخيرة من برنامج الاستعداد بعدها مباشرة بإقامة معسكر خارجي خلال الفترة من 20 يوليو وحتى 11 أغسطس 2022م. ويتولى الإسباني السيد خوليان مهمة المدير الفني لناشئي الأخضر، فيما يقود الدفة الفنية المدرب الوطني هاشم الشرفا، والدولي السابق ياسر الشاخور مديراً للمنتخب، وسامي الفضل إدارياً، وحسين الخويلدي مساعد إداري، ويوسف آل يعقوب محللاً فنياً، وأخصائي العلاج حسن العبد العلي. وتضم قائمة الأخضر المشاركة في المعسكر 22 لاعباً وهم: حسين الصفواني، علي المقبقب، محمد الدرورة، جواد الصفار، سجاد الفردان، علي الخويلدي، حسن القصير، محمد القايد، دانيال الشويخات، قاسم آل تركي، مهدي محمود، حسين آل مويس، حسن الشيتي، علي القريش، ميثم أبو سرير، مهدي العباس، أحمد طويلب، عطية الله الحربي، سهل باز، محمد الحمد، محمد العلي، فيما سينضم كل من: حسين فريج، حسن التريكي، أحمد آل سعيد، جواد العباس إلى القائمة بعد فراغهم من المشاركة مع منتخب الشباب الذي يستعد هو الآخر لخوض غمار البطولة الآسيوية للشباب.

الجدير بالذكر أن قرعة البطولة الآسيوية للناشئين قد وضعت المنتخب السعودي في المجموعة الثانية، بجوار منتخبات: اليابان، قطر، الإمارات، العراق، الكويت، فيما تضم المجموعة الأولى منتخبات: البحرين، إيران، الهند، كوريا، أوزبكستان.