القاهرة تجهز أخضر الاسكواش للبطولة العربية

الرياض- البلاد

انطلق أمس معسكر المنتخب السعودي للاسكواش في العاصمة المصرية القاهرة؛ استعداداً للبطولة العربية الدولية التي تنطلق في الـ21 من يوليو الجاري بمشاركة 16 دولة عربية وآسيوية وأوروبية.

وأوضح رئيس الوفد سامر الخطيب، أن المعسكر الإعدادي الذي يقام في ملاعب بالم هيلز في مدينة 6 أكتوبر سيشهد تدريبات صباحية ومسائية، ومباريات مع عدد من لاعبي الأندية المصرية، متمنياً أن يعود المعسكر بالنفع على اللاعبين وأن يسهم في تحقيقهم لنتائج إيجابية في البطولة، وتضم بعثة المنتخب – التي يرأسها سامر الخطيب – 4 مدربين وهم: أحمد كامل وطارق نبيل وإبراهيم عبدالسلام وعلي سعيد، و10 لاعبين وهم: محمد آل نصفان وسالم المولد ومنصور المولد وحسن آل داوود ومحمد آل هشام ومهدي المغلق وعبدالمجيد المالكي وعبدالعزيز المالكي ووليد الورد وسعيد الورد.