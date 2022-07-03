الرياضة

القاهرة تجهز أخضر الاسكواش للبطولة العربية

صحيفة البلادaccess_time4 / ذو الحجة / 1443 هـ       3 يوليو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

 

 

الرياض- البلاد
انطلق أمس معسكر المنتخب السعودي للاسكواش في العاصمة المصرية القاهرة؛ استعداداً للبطولة العربية الدولية التي تنطلق في الـ21 من يوليو الجاري بمشاركة 16 دولة عربية وآسيوية وأوروبية.
وأوضح رئيس الوفد سامر الخطيب، أن المعسكر الإعدادي الذي يقام في ملاعب بالم هيلز في مدينة 6 أكتوبر سيشهد تدريبات صباحية ومسائية، ومباريات مع عدد من لاعبي الأندية المصرية، متمنياً أن يعود المعسكر بالنفع على اللاعبين وأن يسهم في تحقيقهم لنتائج إيجابية في البطولة، وتضم بعثة المنتخب – التي يرأسها سامر الخطيب – 4 مدربين وهم: أحمد كامل وطارق نبيل وإبراهيم عبدالسلام وعلي سعيد، و10 لاعبين وهم: محمد آل نصفان وسالم المولد ومنصور المولد وحسن آل داوود ومحمد آل هشام ومهدي المغلق وعبدالمجيد المالكي وعبدالعزيز المالكي ووليد الورد وسعيد الورد.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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