الرياضة الأهلي يفاوض الجبال لقيادة الفريق في دوري ” يلو”

جدة- البلاد

يبدو أن إدارة النادي الأهلي بدأت تتعافى من صدمة الهبوط لدوري الدرجة وأخذت تلملم أوراقها المبعثرة استعدادا لرحلة الصعود من جديد؛ لذا بدأت مفاوضاتها مع المدرب التونسي فتحي الجبال؛ لقيادة الفريق الأول لكرة القدم خلال الموسم الجديد (2022-2023)، بدوري الدرجة الأولى (دوري يلو). بعدما ودع الفريق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

المفاوضات مع الجبال بدأت باتصالات من مسؤولي الأهلي، وحتى الآن لم يتوصل الطرفان إلى أي اتفاق بشكل رسمي.

ويمتلك المدرب التونسي خبرات كبيرة في دوري الدرجة الأولى السعودي، حيث سبق له الصعود بفريق الفتح والتتويج بالدوري، وتحقيق لقب كأس السوبر السعودي. وفشل فريق الأهلي في البقاء بدوري المحترفين، لأول مرة في تاريخه، بعد تعادله في الجولة الأخيرة أمام الشباب، ليرافق الفيصلي والحزم إلى دوري يلو. يذكر أن الجبال سبق له قيادة الأهلي معارا من نادي الفتح، بعد رحيل المدرب الأوكراني ريبيروف. وقاد الجبال فريق الأهلي في دور الـ 16 من دوري أيطال آسيا عام 2018.