اتفاقية شراكة بين اتحاد القدم وSMC

الرياض- البلاد

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم توقيع اتفاقية شراكة مع شركة SMC، التي تعد الأولى من نوعها بين القطاعين الخاص والرياضي في مجال إدارة الأصول والحقوق الإعلانية والتسويقية الرياضية.

ومن المقرر أن تهيئ الشراكة بيئة تنافسية ومحفزة لتحقيق أهداف الاتحاد السعودي لكرة القدم في تعزيز جودة إدارة الأصول ودعم الحقوق الإعلانية والتسويقية الخاصة بالمنتخبات الوطنية، ومسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، وبطولة السوبر السعودي، ومنتخب السيدات.

وتعزز هذه الشراكة فرص فتح مسارات جديدة تستقطب تفعيل الفرص الاستثمارية واستحداث المنتجات العالمية الجديدة التي تخدم أهداف الاتحاد السعودي والشركات الراعية والإسهام في زيادة إيرادات الاتحاد السعودي.

من جانبه، أكد الأمين العام للاتحاد السعودي إبراهيم القاسم أن الشراكة الجديدة تخدم التوجهات الاستراتيجية الرياضية في المملكة؛ حيث تستهدف تمكين القطاعين للعمل من أجل تحقيق أهدافهما المشتركة في إحداث نقلة نوعية في تطوير مجال إدارة الأصول الإعلانية ودعم الحقوق التسويقية الرياضية وخلق الفرص والمنتجات العالمية الإعلانية والتسويقية الحديثة.

وأشار إلى أن هذه الشراكة ستسهم أيضًا في تبادل الخبرات والمقترحات والاستفادة من أحدث النظم الإدارية والفنية لإمكانات الطرفين بما يحقق أفضل العوائد الاستثمارية وفق رؤية المملكة في القطاع الرياضي.

في المقابل، قال الرئيس التنفيذي لـ SMC خالد الخضير: إن هذه الاتفاقية تدعم تطلعات الشركة في تعاون أكثر تكاملًا في مجال إدارة الأصول الإعلانية وإيجاد مسار عمل سريع وتنافسي لاستقطاب الفرص التسويقية في القطاع الرياضي ودعم حقوقهم وفق أفضل النظم العالمية، موضحًا أن SMC ستسخّر كافة إمكاناتها وأصولها الإدارية والفنية وكوادرها المهنية لتحقيق تطلعات الاتحاد السعودي من هذه الشراكة.

يذكر أن توقيع هذه الاتفاقية جاء بعد أن طرح الاتحاد السعودي لكرة القدم منافسة بين كُبرى الشركات المتخصصة في هذا المجال والشركات التي تم التعامل معها في مناسبات سابقة.