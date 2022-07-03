“إيجار” : يونيو الأعلى في توثيق العقود بأكثر من 192 ألف عقد

الرياض : البلاد

أعلن برنامج إيجار تسجيل شهر يونيو 2022 أكثر من 192 ألف عقد إيجار موثّق في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، ويعد الرقم الأعلى لتوثيق العقود خلال شهر واحد منذ إطلاق الشبكة في 2018.

وأوضح البرنامج في بيان صحفي له اليوم أن العقود السكنية والتجارية الموثقة منذ بداية العام وحتى شهر يونيو تجاوزت 982 ألف عقد، بارتفاع يصل إلى 74% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وبيّن “إيجار” أن الارتفاع في أعداد العقود الموثقة في الشبكة وإقبال المستفيدين على توثيق عقودهم في الشبكة جاء نتيجة لتطوير الشبكة في يونيو 2021، الذي شمل عددا من الخدمات والمزايا مثل تنويع قنوات الدفع الإلكتروني، وإضافة خدمة السلوك الإيجاري، وتسجيل الحالة التعاقدية، وخدمة التسلّم والتسليم للوحدات الإيجارية من خلال منصة سكني، وربط فواتير المياه بعقود الإيجار، وإطلاق المؤشر الإيجاري الذي يمكّن المستفيدين من معرفة معدل القيم الإيجارية للوحدات السكنية والتجارية، وغيرها من الخدمات والتحسينات، إضافة إلى تطوير خدمات الشبكة مثل توثيق العقود وتجديدها، ومرونة الدفعات، وتسجيل منشآت الوساطة العقارية، وإدارة العقود، وإصدار سندات القبض وغيرها.

وأكد “إيجار” أن البيئة الإيجارية التي يعمل على تطويرها والخدمات التي يقدمها البرنامج أسهمت في الارتقاء بقطاع الإيجار العقاري ورفع كفاءته وتسهيل عملياته الإيجارية وإجراءاتها، مما يسهم في تحسين البيئة الاستثمارية ويقلل المخاطر عبر حفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية وتحقيق تطلعاتهم.