إتفاقية لإنشاء عيادة أسنان متنقلة لخدمة حجاج بيت الله الحرام

مكة المكرمة : البلاد

وقّع تجمع مكة المكرمة الصحي اليوم إتفاقية تعاون مشترك مع إحدى الشركات الطبية المتخصصة بتقديم خدمات طب الاسنان لإنشاء عيادة أسنان متنقلة تتمركز في منطقة مستشفى طوارئ الحرم وذلك لتقديم الرعاية الصحية لحجاج بيت الله الحرام بالمجان خلال فترة موسم حج هذا العام ١٤٤٣ هـ.

وتأتي أهمية مشروع الاتفاقية وموقعها بالمنطقة المركزية للحرم نظراً لمحدودية تقديم خدمات الرعاية الطبية للأسنان في بعض منشئات التجمع الصحي وكذلك عدم توفرها في المنطقة المركزية للحرم مما يضطر الحجاج في حال الاحتياج للخدمة التوجه لمناطق خارج منطقة الحرم مما يكبدهم عناء التنقل وصعوبة الحصول على الخدمة، ومن هذا المنطلق قام التجمع الصحي بوضع فكرة الاتفاقية والسعي لتنفيذها مواكبةً لأهداف وزارة الصحة في تحسين جودة الرعاية الصحية وتسهيل الوصول اليها والرفع من كفاءة تقديمها لضيوف وزوّار بيت الله الحرام.

وتشمل العيادة المتنقلة لخدمات الرعاية الصحية للأسنان عدد ٣٢ متخصصاً من الكوادر الطبية والتشغيلية مزودة بكافة الإمكانات الحديثة على مدار الساعة لكامل أيام موسم الحج مستهدفة المستفيدين للخدمة من الحجاج وبالمجان .