نيمار “يتحدّى” باريس ويفعّل البند الجزائي!

رفض البرازيلي نيمار دا سيلفا مغادرة نادي باريس سان جيرمان ويستعد لتفعيل البند الجزائي الخاص في عقده الذي يسمح له بالبقاء حتّى 2027.

يومية “ليكيب” الفرنسية قالت من مصادرها السبت 2 يوليو، إن عقد نيمار مع باريس سان جيرمان يحوي بندًا جزائيًا يمكّنه من تجديد التعاقد تلقائيًا.

وصلت عروض عديدة هذا الصيف للتعاقد مع نيمار ويرغب الرئيس ناصر الخليفي في التخلص من راتبه المرتفع البالغ 606 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

لكن نيمار (30 عامًا) يعرف جيدًا أنه لن يتلقّى هذا الراتب المرتفع في أي مكان آخر، لذلك يخطط للبقاء أطول مدة ممكنة مع النادي الباريسي، ومن أجل ذلك ذكرت مصادر “ليكيب” أن اللاعب سيفعّل البند الجزائي في عقده مع باريس سان جيرمان، ما يجعل تعاقده يستمر إلى صيف عام 2027.

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نيمار هو صاحب أغلى صفقة انتقال في تاريخ كرة القدم عندما كلّف خزائن باريس سان جيرمان 225 مليون يورو لجلبه من برشلونة عام 2017.



ومع الإصابات المتكررة وتذبذب مستوى اللاعب، فإن إدارة النادي الباريسي وضعت آمال مشروعها الرياضي على الفرنسي الواعد كيليان مبابي.

يريد باريس الاستفادة المادية من نيمار عبر بيعه في الميركاتو الصيفي الحالي 2022، لكن يبدو أن اللاعب تحدّى الإدارة وسيبقى بقوة البند الجزائي.





حال فعّل نيمار البند الجزائي سيستمر في صفوف باريس سان جيرمان حتّى عمر 35، وسيرتفع راتبه من 606 إلى 700 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.