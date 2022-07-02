نصائح لمواجهة “فرط التعرق” في الصيف

قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأمراض الجلدية إن فرط التعرق له أسباب عدة، تتمثل في أمراض الأيض والأورام وأمراض الأعصاب، إضافة إلى التغيرات الهرمونية أثناء مرحلة انقطاع الطمث مثلاً.

وأوضحت الرابطة أنه يمكن مواجهة فرط التعرق بطرق عدة، تتمثل في استخدام مضادات التعرق والحَقن بالبوتوكس لسد غدد التعرق، وتنظيم نشاط غدد التعرق بواسطة تيار كهربائي، أو إزالة غدد التعرق جراحياً.

وتساعد أيضاً الوصفات المنزلية في مواجهة فرط التعرق، إذ يمكن الحد من التعرق من خلال شرب ثلاثة أكواب من شاي المريمية يومياً.

كما يساعد خل التفاح في مواجهة فرط التعرق، إذ يعمل على تقلص غدد التعرق، ولهذا الغرض ينبغي دعك الإبطين بخل التفاح وتركه طوال الليل، ثم شطفه في الصباح.

ومن المهم ارتداء ملابس واسعة وفضفاضة مصنوعة من القطن والكتان للحد من إفرازات العرق.

ونظراً لأن فرط التعرق يتسبب في فقدان الجسم للسوائل والصوديوم، لذا فإنه ينبغي شرب السوائل بكمية كافية بمعدل لا يقل عن 1.5 لتر يومياً، لاسيما المياه المعدنية المحتوية على الصوديوم.