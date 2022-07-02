“كدانة” تجهز 44 مطبخاً مبتكراً وتنفذ وتطور أكثر من 2000 دورة مياه بالمشاعر

مكة المكرمة : البلاد

جهزت شركة “كدانة” للتنمية والتطوير، المطور الرئيس للمشاعر المقدسة والذراع التنفيذية للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، 44 مطبخاً مبتكراً في مشعر منى، حيث تتوفر فيه وسائل السلامة.

وأكدت كدانة أنه بُنِيَ 44 مطبخاً نموذجياً مبتكراً يلبي خدمات الإعاشة في مشعر منى؛ وذلك لتطوير منظومة الإعاشة في المشاعر المقدسة بحسب الخطة المرسومة لخدمة ضيوف الرحمن.

وأضافت أنه رُكِّبت جميع الأنظمة الحديثة في جميع المطابخ؛ وذلك لسحب الأدخنة وفصل الدهون وأنظمة إطفاء الحريق.

كما نفذت شركة كدانه مشروع تطوير دورات المياه بالمشاعر المقدسة، ضمن حزمة مشاريع تطويرية في المشاعر بمعدل 1000 مجمع دورة مياه في مشعر منى و1000 مجمع دورة مياه في عرفات ومزدلفة، حيث تم خلال المشروع صيانة وترميم المجمعات بما يخدم راحة حجاج بيت الله الحرام، ليصل مجموع دورات المياه إلى أكثر من 30 ألف دورة.

وفي ذات السياق، ستشهد المشاعر المقدسة في حج هذا العام عدداً من المشاريع والمبادرات التي عملت “كدانة” على تطويرها وفق نماذج من المشاريع الحديثة والنوعية الهادفة لخدمة حجاج بيت الله الحرام.