عادات تدمر هواتف “آيفون” تجنب اتباعها

حذر عدد من الخبراء جميع مستخدمي هواتف آيفون من ارتكاب عدد من الأخطاء أثناء استخدامهم لهواتفهم، والتى قد تؤدى إلى إتلافها في وقت قصير للغاية، حيث نصح الخبراء بضرورة الابتعاد تماما عن استخدام الهواتف أثناء شحنها.

وبحسب صحيفة ديلى ميرور البريطانية فإن خبراء الهواتف حذروا من خطورة استخدام الهواتف أثناء شحنها للضرر البالغ الذى يمكن أن يحدث ليس للبطارية فقط وإنما لأداء هواتف آيفون ككل، حيث يضع هذا الأمر ضغطًا كبيرًا على الهاتف.

ويؤدى استخدام هواتف آيفون أثناء الشحن إلى تعطيل دورة الشحن بشكل كامل، لأنك تقوم بشحن وتفريغ هاتفك في نفس الوقت، حيث يؤدي هذا السلوك بشكل أساسي إلى زيادة الضغط على بطارية هاتف الآيفون الخاص بك.

كما نوه الخبراء إلى أنه قد يعتقد المستخدمون أن ترك هواتف آيفون لخاصة بهم قيد الشحن أثناء النوم بمثابة حل جيد ولكن هذا الأمر قد يكون ضارًا أيضًا، حيث يمكن أن تؤدي أخطاء الشحن الشائعة هذه إلى تدمير بطارية آيفون ببطء.

كما تم التحذير أيضا من أن الحفاظ على شحن البطارية وشحنها بنسبة 100٪ يمكن أن يؤدي إلى تسريع عملية التدهور، وأن الطريقة الصحيحة التى يجب شحن هواتف آيفون بها هي أن يتم شحنه بنسبة 80 % فقط، مع كل دورة شحن، وألا يتم استخدام الهاتف حتى يكمل دورته حتى النهاية.

ويجب أن يراقب المستخدمون الروتين اليومي لعملية شحن هواتفهم الآيفون بطريقة سليمة من خلال الانتقال إلى الإعدادات ثم البطارية ثم الدخول على صحة البطارية ثم شحن البطارية المحسن، كما يجب متابعة روتين الشحن اليومي الخاص بك بشكل مستمر.