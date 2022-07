بعد التجديد.. أين يقع راتب صلاح بين النجوم؟

أصبح المصري محمد صلاح (30 عامًا) صاحب أغلى راتب في تاريخ ليفربول الإنجليزي، بعد أن جدد تعاقده مع النادي إلى غاية صيف 2025 الجمعة 1 يوليو.

وفد صلاح أول مرة إلى ليفربول صيف 2017 قادمًا من روما الإيطالي مقابل 40 مليون يورو، وقد سجّل 156 هدفًا من إجمالي 254 مباراة في كل البطولات.

بموجب العقد الجديد، يحصل صلاح على راتب أسبوعي مع ليفربول يقدّر بـ 350 ألف جنيه إسترليني، ما يجعله خامسًا في لائحة أكبر رواتب الدوري الإنجليزي.

يتصدر القائمة البرتغالي كريستيانو رونالدو من مانشستر يوناتيد بـ 510 ألف جنيه إسترليني، يليه البلجيكي كيفين دي بروين من مانشستر سيتي (400 ألف).

يأتي محمد صلاح في المرتبة الخامسة على لائحة أكبر أجور الدوري الإنجليزي الممتاز عبر تاريخه بصفة عامة، وليس الموسم المقبل 2022-2023 فحسب.

ولم يستطع اللاعب المصري تصدر قائمة أكبر رواتب الدوري الإنجليزي الحالية رغم تحسين عقده، ليبقى خامسًا خلف رونالدو و دي بروين وهالاند ودي خيا.

عالميًا، يتصدر القائمة الفرنسي كيليان مبابي من باريس سان جيرمان ويتقاضى قرابة مليون جنيه إسترليني أسبوعيًا، يليه زميله الأرجنتيني ليونيل ميسي بواقع (960 ألف) ثم زميلهما البرازيلي نيمار دا سيلفا (606 ألف)، ليحتل 3 لاعبين من الـ”بي إس جي” المراكز الثلاثة الأولى في القائمة.

