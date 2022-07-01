6 مواقع لبيع الأنعام بالسيارات المتنقلة في جدة

جدة : البلاد

اعتمدت أمانة محافظة جدة 6 مواقع مؤقتة لبيع الأنعام بواسطة السيارات المتنقلة خلال موسم الحج لهذا العام 1443هـ تخفيفاً على السكان ووفقاً للآلية المنظمة لهذا العمل بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

وأكدت الأمانة أن نقاط بيع الأنعام المؤقتة ستكون موزعة في أنحاء المحافظة ويسمح من خلالها البيع من السيارات المتنقلة، وروعي في تلك المواقع عدم إعاقة الحركة المرورية وخدمة أكبر شريحة من سكان المدينة، وتنظيم عمليات البيع وعدم السماح بالبيع العشوائي.

وبينت الأمانة أن المواقع التي يسمح بالبيع من خلالها في السيارات المتنقلة تشمل نطاق ( بلدية الجنوب بحي الأجاويد شمال هايبر بندة – بلدية أم السلم مخطط البديل جوار قاعة النهدي – بلدية أبرق الرغامة شارع أبو عمر الأوزاعي جوار المسلخ الرئيس – بلدية بريمان شارع الحسن السهواجي جوار صيدلية النهدي – بلدية طيبة شمال ممشى طيبة – بلدية ذهبان جوار جسر ذهبان غربا ).

وتهيب الأمانة بالمواطنين والمقيمين التعاون وعدم الشراء من الباعة الجائلين في غير النقاط المعتمدة ضماناً لصحة الأنعام المباعة لهم، مؤكدة أنه سيجري تطبيق لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية على ممارسي نشاط البيع بطرق عشوائية ودون الالتزام بالأنظمة والتعليمات وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

يذكر أن أمانة جدة أتاحت خدمة تصريح ذبح الأضاحي عبر منصة “بلدي” لأصحاب المطاعم والمطابخ، لممارسة أعمال الذبح في أيام عيد الأضحى المبارك من (10 – 13 ذي الحجة)، حيث يمكن إصدار تصريح الخدمة لفترة محددة حتى تاريخ 5/12/1443هـ الموافق 4/7/2022م بدون رسوم، وذلك لتسهيل أعمال أصحاب المطاعم والمطابخ.