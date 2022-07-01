وزارةُ الإعلامِ تطلقُ المركزَ الإعلامي الافتراضي لموسم حج 1443هـ

جدة : البلاد

أطلقَتْ وزارةُ الإعلامِ المركزَ الإعلامي الافتراضي لموسم حج 1443 هـ،الذي يهدفُ إلى توحيد الجهود الإعلامية، وبثِّ المحتوى الإعلامي المواكب لجهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن.

ويعملُ المركزُ الإعلامي الافتراضي كمنصة إلكترونية،يتم من خلالها تقديم الخدمات الإعلامية الافتراضية للأجهزة الحكومية ووسائل الإعلام، والمتعلقة ببث أخبار الحج وبرامجه،عبر رفع المواد الإخبارية والصور والفيديوهات بجودتها الأصلية ليستفيد منها أكثرُ من 725 إعلاميًّا مسجلاً بالمنصة من داخل المملكة وخارجها، ويمثلون وكالات الأنباء والصحف والقنوات العالمية والمحلية.

ويتزامن انطلاقُ أعمال المركز الإعلامي الافتراضي مع بدء مهام غرفة العمليات الإعلامية،التي تضمُّ عدةَ فرق عمل،وهي فريق المؤتمرات الصحفية الذي يعملُ على الإيجاز اليومي لموسم الحج، وفريق التواصل الحكومي، وفريق التخطيط الإعلامي، وفريق العلاقات العامة والشراكات،وفريق صناعة المحتوى، وفريق التصميم، وفريق التواصل الدولي، وفريق الرصد والتقارير، بكوادر وطنية مؤهلة يتجاوز عددها 35 شابًا.

وكانتْ غرفةُ العمليات الإعلامية قد أطلقَتْ أعمالَ المركز بتطوير هوية الحج ” بسلام آمنين ” بشكل يعكسُ اهتمامَ المملكة بسلامة الحجاج وأمنهم، فيما أعدت دليلًا إرشاديًّا يتضمنُ المعلوماتِ الخاصةَ باستخدام الهوية التي تُمَكِّنُ جميعَ الأجهزة والجهاتِ الاستفادة منها عبر الرابط التالي https://vpo.media.gov.sa/Home/Index .