الرياضة لامبارت يفوز بالمرحلة الأولى لسباق فرنسا للدراجات

البلاد- وكالات

حقق إيف لامبارت متسابق كويك-ستيب ألفا فينيل مفاجأة بالفوز بالمرحلة الأولى لسباق فرنسا للدراجات اليوم الجمعة، التي كانت مرحلة للفردي ضد الساعة في كوبنهاجن لمسافة 13.2 كيلومتر متفوقا بخمس ثوان على مواطنه البلجيكي فوت فان آرت المرشح البارز للفوز بالسباق. وأنهى لامبارت المرحلة في 15 دقيقة و17 ثانية في أجواء ممطرة عرقلت حركة المتسابقين. واحتل السلوفيني تادي بوجاتشر، الذي يسعى للفوز بلقبه الثالث تواليا في سباق فرنسا، المركز الثالث بفارق سبع ثوان. وقال لامبارت: “تفوقت على الرائع فوت فان آرت. لا أصدق نفسي. لم أتوقع أبدا تحقيق ذلك. “لا أفهم حقا ما الذي حدث. نشارك في سباق فرنسا الذي يضم أفضل المتسابقين ورغم ذلك أنا في الصدارة”. وتشتهر كوبنهاجن بأنها أكثر مدن العالم ملاءمة للدراجات، لكن الأمطار جعلت مسار السباق زلقا خاصة على الطرق المرصوفة بالحصى حيث تعرض متسابقان لحادث تصادم. وكان المتسابق الهولندي بوك موليما الأسرع في البداية لكن سرعان ما تفوق عليه مواطنه ماتيو فان دير بول. وكان البطل الأولمبي في سباق ضد الساعة بريموش روجليتش بطيئا بواقع ثلاث ثوان من فان دير بول حيث فضل المتسابق السلوفيني تجنب المخاطرة في هذه الأجواء الزلقة. وتقدم فان أرت إلى الصدارة بعدها. لكن لامبارت بدأ يستفيد من جفاف الطرق ليتصدر المرحلة وسط دهشة وإعجاب فان آرت. وقال فان آرت الذي كان يعاني من آلام في الركبة قبل السباق: “إيف متخصص في مراحل ضد الساعة القصيرة وأنا سعيد من أجله. لم أشعر بالألم اليوم لكني محبط بسبب احتلال المركز الثاني”. وستقام المرحلة الثانية غدا السبت لمسافة 202.2 كيلومتر من روسكيلده إلى نيبورج.