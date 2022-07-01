كيف أفسد تشيلسي ميركاتو برشلونة؟

5 لاعبين أصبحوا محور الصراع بين برشلونة وتشيلسي في الميركاتو الصيفي الحالي لعام 2022، مع ترجيح كفة الأخير بحسب وسائل إعلام موثوقة.

يرغب برشلونة في الحصول على خدمات المدافع الفرنسي خوليس كوندي (23 عامًا) من إشبيلية بعد فشله في استقطاب الهولندي ماتياس دي ليخت من يوفنتوس، بيد أن تشيلسي دخل على خط المفاوضات ويقترب فعليًا من التعاقد مع كوندي، لا سيما بعد أن فقد الفريق الإنجليزي خدمات قلبي دفاعه أنطونيو روديغير وأندرياس كريستنسن بالمجّان في السوق الحالي لصالح ريال مدريد وبرشلونة تواليًا.

هناك أيضًا جناح ليدز يونايتد، البرازيلي رافينها (25 عامًا) الذي بدأ برشلونة المفاوضات معه منذ أشهر عديدة، لكن من دون مقدّمات تحوّلت دفة اللاعب إلى تشيلسي بعد استحواذ رجل الأعمال الأمريكي تود بوهلي وشركاه على ملكية النادي اللندني، ورغبتهم في إحداث ثورة لاعبين في الميركاتو، إذ وضعوا 60 مليون يورو على طاولة ليدز من أجل رافينها، وحصلوا على موافقة نهائية من النادي، ويتبقى موافقة اللاعب.

ثنائي تشيلسي، الإسبانيان ماركوس ألونسو وسيزار أزبيليكويتا يرغبان في الانضمام إلى برشلونة ووصل النادي معهما إلى نقطة اتفاق كبيرة، لكن تشيلسي قد يفسد خطة البارسا عبر تقديم عقدي جديد لألونسو وأزبيليكويتا بحسب يومية “سبورت” التي ذكرت بأن النقص الدفاعي في تشيلسي سيجبره على الاحتفاظ بهما.

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اللاعب الأخير هو الفرنسي عثمان ديمبيلي المنتهي عقده مع برشلونة اليوم الجمعة 1 يوليو، والذي رفض تشيلسي الدخول في مفاوضات معه الشتاء الماضي مفضلًا الانتظار للحصول عليه هذا الصيف بالمجان، الأمر الذي أضر برشلونة كثيرًا كونه أراد الحصول على مبلغ مالي من نقل ديميبلي.