كيفية تثبيت رائحة العطر

يفضل البعض وضع عطر معين على ملابسه عند الذهاب للعمل أو الخروج مع الأصدقاء، لأسباب مختلفة منها رائحته المميزة وتأثير الإيجابي على النفسية، لكن بعض العطور تختفى رائحتها في غضون ساعتين أو بمنتصف اليوم، ما يتسبب في شعور الإنسان بالحرج عند صدور رائحة كريهة من الملابس نتيجة التعرق والتعرض لفترة طويلة لأشعة الشمس.

معكم بعض حيل بسيطة لإطالة رائحة العطر لفترة طويلة

1- ضعي العطر قبل ارتداء الملابس والانتظار لفترة حتى يمتصها الجلد ثم ارتداء الثياب من بعدها، فإنّ وضع العطر فوق الملابس يجعل العطر يتطاير سريعاً.

2- رشي العطر على مناطق الجسم الأكثر دفئاً مثل البطن والصدر، وكذلك تحت شحمة الأذن، لأنّ حرارة الجسم في هذه المناطق، تساعد على زيادة انتعاش رائحة العطر، لتنبعث أكثر وأكثر.

3- استهدفى نقاط النبض الصحيحة عند الرش وهي المعصم والرقبة وخلف الركبتين وداخل المرفقين، حيث تعمل النبضات على إنبعاث العطر على مدار اليوم.

4- لا تقومي بفرك العطر، فمن الأخطاء الجمالية الشائعة التي تفعلها المرأة بعد رشّ عطرها على المعصمين فركهما ببعض، فهذا يسبب تكسّر جزيئات العطر وتبخرها في الهواء سريعاً.

5- رشي العطر فورًا بعد الاستحمام ليدوم فترة أطول لأن المسام تكون مفتوحة ما يجعل الجلد يمتص الرائحة بشكل أفضل.

6- رطبي بشرتكِ قبل رش العطر فالبشرة الرطبة تضيف شيئاً يزيد من قدرة العطر على الاستمرار لفترة أطول.

7- احتفظي في عطرك بالمكان المناسب بعيدًا عن الضوء والحرارة، فالتخزين الصحيح هو أحد أهم الأسباب التي تجعل العطر يدوم أطول.

8- رشي العطرعلى شعرك للحصول على أفضل النتائج فمع كل حركة برأسك ستنبعث رائحة العطر المعتمد.

9- إذا كنتِ تحبين رائحة العطر على ملابسك رشي عطرك المفضل على عدد قليل من المناديل الورقية واحتفظي بها بين ملابسك، ما يجعل ملابسك معطرة بشكل خفيف وجذاب.