كالفين فيليبس يجتاز الفحص الطبي مع مانشستر سيتي

حسم حامل لقب الدوري الإنجليزي في الموسمين الأخيرين، مانشستر سيتي، صفقة التعاقد مع متوسط ميدان ليدز يونايتد كالفين فيليبس (25 عامًا).

شوهد كالفين فيليبس ظهر اليوم الجمعة 1 يوليو يجري الفحوصات الطبية في عيادات نادي مانشستر سيتي وتقدّر الصفقة بنحو 48.5 مليون يورو.

كالفين فيليبس، صاحب 23 مباراة دولية مع المنتخب الإنجليزي، كان محور صراع عديد الأندية في الميركاتو الحالي لكن مانشستر سيتي حسم الأمور.

سيصبح كالفين فيليبس صاحب أغلى صفقة مبيعة في تاريخ ليدز ، متجاوزًا ريو فيردناند المنتقل إلى مانشستر يونايتد عام 2003 مقابل 47 مليون يورو.

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وبات كالفين فيليبس التدعيم الثالث لمانشستر سيتي هذا الصيف، بعد إيرلينغ هالاند من بوروسيا دورتموند وستيفان أورتيغا من أرمينيا بيلفيلد الألماني.

اقتصرت مسيرة فيليبس ذو الأصول الجامايكية على ليدز يونايتد ولعب بقمصيه 233 مباراة في كل البطولات بداية من عام 2015 عندما ترقى للفريق الأول.