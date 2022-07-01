فريق فرسان الصفة التطوعي يواصل خدمة ضيوف الرحمن

البلاد/ مها العواودة

تتواصل المبادرات التطوعية التي ينفذها فريق فرسان الصفة التطوعي بلجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالمدينة المنورة الحاصل على الجائزة الوطنية والمركز الثاني على مستوى المملكة والمركز الأول على مستوى المدينة المنورة لخدمة حجاج بيت الله الحرام

وضمن مبادرة عذباً فراتا المتواصلة منذ ٢٨ ذو القعدة قدم الفريق 1350 كرتون مياه لسقيا باصات مركز استقبال حجاج ومعتمرين البر التابع لوزرة الحج والعمرة بالمدينة المنورة لسقيا حجاج بيت الله الحرام أثناء رحلتهم من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة لأداء مناسك فريضة الحج.

ومن أبرز مبادرات الحج التي يواصل الفريق تنفيذها : سقيا باصات مركز استقبال الحجاج والعمره وسقيا لحجاج بيت الله في مسجد الميقات بعدد 900 كرتون مياة و مبادرة مرحباً حجاج بيت الله والتي سيوزع فيها 1000 وجبة للحجاج وكذلك مبادرة حرصاً على سلامتكم التي تستهدفت خدمة الحجاج من خلال توزيع مستلزمات احترازية ومساعدة مثل الكمامات وسجادات الصلاة ذات الاستخدام الواحد.