رابح صقر يختتم بنجاح حفلات “موسم جدة

جدة – خالد بن مرضاح

اختتم “صقر الاغنية الخليجية” رابح صقر حفلات “موسم جدة” التي عاشتها عروس البحر الأحمر لهذا العام، والتي قدمها “موسم جدة” مع الهيئة العامة للترفيه بالتعاون مع “المركز الوطني للفعاليات”، من تنظيم روتانا.

الحفل الذي أقيم على مسرح “الصالة المغطاة- الجوهرة”، تولى فيه المايسترو هاني فرحات قيادة الفرقة الموسيقية الكبيرة التي صاحبت رابح صقر في تقديم اجمل أغانيه من جديده وقديمة، فغنى لأول مرة رائعة “تعود” وكشف للحضور انه لم يسبق ان غناها في اي من حفلاته، وطالب الجمهور الترحم على شاعرها خالد بن محفوظ. كما غنى: منتهى الرقة، واجد، نوع من البشر، العباة الرهيفة ، تصفحيني، ازعل عليك، سقى الله، من كبرها، مغرورة، أوجه المعنى، انت ملك، الرصاص، الحب أعمى، ضعفي محبة، على كثر القصيد، على كيفك، نقادة، على كثر القصيد ، ابرك الساعات، خلاص، احسن الظن، وغيرها.

رابح الذي كان متحمسا لملاقاة جمهوره ، وصف تفاعلهم قبل صعوده المسرح، امام العدسات التي ترصد الحدث، قائلا: “الجمهور بطل” مضيفا وهو يضحك :”اقلعنا .. عسى ان تسعدوا معنا”

وفي اللقاء الذي جمع رابح صقر والأستاذ سالم الهندي الرئيس التنفيذي لشركة “روتانا” مع اهل الاعلام والسوشيال ميديا ، كشف “بوصقر” خطته الجديدة مع روتانا ممثلة بطرح اغاني البوماته القادمة تباعا، حيث سيتم طرح اغنية جديدة كل شهر تقريبا عبر المنصات الالكترونية المبرم بينها وبين روتانا عقودا واتفاقات اضافة الى جميع حسابات روتانا الالكترونية على مواقع التواصل .

ولان حفل رابح مع روتانا في “موسم جدة” تزامن مع ختام العام الدراسي ، اجاب رابح على سؤال احد الاعلاميين متوجها بكلمة للخريجين دراسيا، قائلا : للامانة اعتبرهم ابنائي وبناتي خاصة وان اولادي وبناتي ايضا اليوم تخرجهم.. وهؤلاء هم عماد المستقبل الذين ستعتمد عليهم الدولة، وان شاء الله يشدون حيلهم في نيل الشهادات العليا ونشوفهم في اعلى المناصب”.

في الختام،ابدى رابح صقر سعادته بنجاح حفله، شاكرا أ. سالم الهندي وطاقم روتانا، معلنا ان هناك خطة لحفلات اخرى هذا الصيف في عدة دول، واكد انه تابع معظم حفلات “موسم جدة” وسعيد لسعادة الجمهور السعودي بهذه الحفلات.