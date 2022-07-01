الرياضة الخليج يجدد عقد البراهيم لمدة موسمين

الدمام-حمودالزهراني

أكملت إدارة نادي الخليج برئاسة المهندس علاء الهمل إجراءت تجديد عقد رياض البراهيم لاعب الفريق الأول لكرة القدم.

وأوضح رياض البراهيم بأن التواجد مع الخليج لموسم آخر يعني له الشيء الكثير، مؤكدًا أنه سيبذل قصارى جهده؛ من أجل إسعاد جماهير الدانة.

وقد بدأ البراهيم مشواره مع نادي هجر قبل أن يغادر إلى عروس البحر الأحمر رفقة الاتحاد، قبل أن يعود للإحساء رفقة هجر ثم يتجه للباطن مرورًا بالرائد والعين وجدة بالإضافة إلى النجوم وصولًا للدانة في 2020.