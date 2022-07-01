“البنجر” يقاوم الالتهابات ويحفظ صحة المخ

يعتبر البنجر هو أحد أنواع الخضار الجذرية المستخدمة في العديد من المأكولات في جميع أنحاء العالم، وهو مصدر لمجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن والمركبات النباتية التي تمتلك خصائص طبية، حيث يحتاج الجسم بين الحين والآخر إلى فيتامينات تعزز نظام المناعة لديك وتزودك بما فيه الكفاية من الطاقة.

الفوائد الصحية لتناول البنجر وفقا لموقع Healthy

1 يخفض ضغط الدم:

عند تناول البنجر الأحمر الغني بالنترات، حيث يحول الجسم هذه النترات إلى أكسيد النيتريك، الذي يريح الأوعية الدموية ويوسعها، بحيث يساهم في نقل الأكسجين والمواد الغذائية بشكل أفضل، وبالتالي تحسين الدورة الدموية وتخفيض ضغط الدم، وقد أظهرت دراسة في أمريكا أن كوباً واحداً فقط من عصير البنجر الأحمر يومياً يمكن أن يخفض من ضغط الدم.

2يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب:

يحتوي البنجر الأحمر على الكثير من البيتين وفيتامين (ب) اللذان يخفضان من مستوى الكوليسترول في الدم، وبالتالي يمنعان الإصابة بأمراض الشرايين والقلب.

3يعزز القدرة على التحمل:

الرياضيون المحترفون يقدّرون منافع البنجر الأحمر لأنه يحتوي على النترات التي توفر طاقة مطلقة تعزز القدرة على التحمل، وتؤكد أحدث الدراسات الطبية على أن مردود الرياضيين كان أفضل بشكل ملحوظ عندما تناولوا من ثلاث إلى خمس حبات من البنجر الأحمر (على شكل عصير) أثناء التمارين الرياضية.

4يقاوم الالتهابات:

يرتبط الالتهاب المزمن مع عدد من الأمراض، مثل: السمنة، وأمراض القلب وأمراض الكبد والسرطان، حيث يحتوي البنجر على أصباغ تسمى بيتالينز، والتي قد يكون لها العديد من الخصائص المضادة للالتهابات، وقد تبين أن عصير البنجر ومشتقاته يساهم في الحد من التهاب الكلى في الفئران، وأظهرت دراسة واحدة أجريت على البشر الذين يعانون من التهاب العظم والمفصل، أن تناولهم لكبسولات مصنوعة من البنجر ساعد على خفض الألم.

5 تحسين صحة الجهاز الهضمي:

الألياف الغذائية هي عنصر هام عند إتباع نظام غذائي صحي، وقد تم ربطها بالعديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك تحسين عملية الهضم، فكوب واحد من البنجر يحتوي على 3.4 غرام من الألياف، مما يجعل البنجر مصدرًا جيداً لها.

▪️كما تساعد الألياف على الآتي:

– تعزيز بيئة الأمعاء الصحية والبكتيريا النافعة.

– الوقاية من الإمساك وتعزيز صحة الجهاز الهضمي.

– الحماية من التهاب الأمعاء.

6 دعم صحة المخ:

تنخفض العمليات والوظائف العقلية والإدراكية بشكل طبيعي مع التقدم في السن، وهذا الانخفاض إذا كان كبيرًا فقد يؤدي إلى الإصابة ببعض الأمراض، مثل: الخرف والزهايمر، كما أن انخفاض تدفق الدم وإمداد الأكسجين إلى المخ قد يسهم في هذا الانخفاض، وتبين أنالنترات في البنجر قد تحسن القدرات العقلية والمعرفية عبر تعزيز تمدد الأوعية الدموية وزيادة تدفق الدم إلى المخ.

7الوقاية من السرطان:

السرطان هو مرض خطير، يتميز بنمو الخلايا غير المنضبط، وقد أسهم محتوى البنجر من مضادات الأكسدة في المساعدة على الوقاية من السرطان بحسب ما بينت بعض الأدلة، فقد ساعد البنجر على الحد من انقسام ونمو الخلايا السرطانية في الحيوانات المخبرية.