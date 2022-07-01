الرياضة

البارسا يغير اسم ملعبه إلى “سبوتيفاي كامب نو”

صحيفة البلادaccess_time2 / ذو الحجة / 1443 هـ       1 يوليو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- البلاد
أعلن نادي برشلونة تغيير اسم ملعبه ‘كامب نو’ إلى ‘سبوتيفاي كامب نو’، بناء على عقد الرعاية المبرم مع منصة ‘سبوتيفاي’ للبث الموسيقي والبودكاست.

وقال برشلونة في بيان رسمي اليوم الجمعة: إن الشراكة بين النادي الكتالوني وسبوتيفاي دخلت حيز التنفيذ رسميا، لتصبح منصة البث الشهيرة هي الشريك الرئيس للنادي، وشريك البث الصوتي الرسمي.

وستكون هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تغيير اسم ملعب ‘كامب نو’ لأسباب دعائية، منذ افتتاحه قبل 65 عاما.

وبناء على عقد الرعاية، سيظهر اسم وشعار ‘سبوتيفاي’ في أماكن متفرقة بالملعب والمدرجات، بجانب واجهة ‘كامب نو’.

كذلك يظهر شعار ‘سبوتيفاي’ على صدر قمصان فريقي الرجال والسيدات وأيضا الملابس الخاصة بالتدريبات.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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