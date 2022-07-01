البارسا يغير اسم ملعبه إلى “سبوتيفاي كامب نو”

جدة- البلاد

أعلن نادي برشلونة تغيير اسم ملعبه ‘كامب نو’ إلى ‘سبوتيفاي كامب نو’، بناء على عقد الرعاية المبرم مع منصة ‘سبوتيفاي’ للبث الموسيقي والبودكاست.

وقال برشلونة في بيان رسمي اليوم الجمعة: إن الشراكة بين النادي الكتالوني وسبوتيفاي دخلت حيز التنفيذ رسميا، لتصبح منصة البث الشهيرة هي الشريك الرئيس للنادي، وشريك البث الصوتي الرسمي.

وستكون هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تغيير اسم ملعب ‘كامب نو’ لأسباب دعائية، منذ افتتاحه قبل 65 عاما.

وبناء على عقد الرعاية، سيظهر اسم وشعار ‘سبوتيفاي’ في أماكن متفرقة بالملعب والمدرجات، بجانب واجهة ‘كامب نو’.

كذلك يظهر شعار ‘سبوتيفاي’ على صدر قمصان فريقي الرجال والسيدات وأيضا الملابس الخاصة بالتدريبات.