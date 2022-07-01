المرأه صحة و عافية احذر تناول اللحوم الحمراء والقهوة يصيبان بالتهاب المفاصل الروماتيودي!

التهاب المفاصل الروماتويدي ، هو أحد الأمراض المؤلمة وطويلة الأمد الذي لا يمكن علاجه، ويصيب التهاب المفاصل الروماتويدي (RA) حوالي 400000 شخص في المملكة المتحدة، وما يقرب من 1.3 مليون بالغ في الولايات المتحدة. معلومات لا تعرفها عن التهاب المفاصل الروماتويدي ويصيب التهاب المفاصل الروماتويدي النساء بشكل أكبر، حيث أن معدل إصابة النساء بهذا المرض تزيد بثلاث مرات أكثر من الرجال، بالإضافة إلى أن التهاب المفاصل الروماتويدي يزيد من أولئك الذين لديهم تاريخ عائلي للإصابة به. وتسبب الجهاز المناعي بمرض التهاب المفاصل الروماتويدي، وهو مرض طويل الأمد، مما يدفع الجسم للقيام بمهاجمة نفسه ، مما يسبب ألمًا وتورمًا وتيبسًا في المفاصل، وفقا لما نشر في موقع مايو كلينك الطبي . ويعد التهاب المفاصل الروماتويدي ، ثاني أكثر أشكال التهاب المفاصل شيوعًا والذي يبدأ غالبًا بين سن 40 و 50 ، يميل إلى ضرب اليدين والمعصمين والركبتين، ولم يتوصل العلماء حول السبب الدقيق لمرض التهاب المفاصل الروماتويدي ، لكن التدخين وتناول الكثير من اللحوم الحمراء وشرب القهوة بكثرة يعرض الأشخاص بشكل أكبر للمرض. لم يتم العثور على علاج لمرض التهاب المفاصل الروماتويدي ، ولكن العلاجات متوفرة وثبت أنها تساعد في إبطاء تقدم الحالة، ويعتبر التهاب المفاصل الروماتويدي هو حالة معقدة من أمراض المناعة الذاتية يتم تشخيصها وعلاجها من قبل استشاري أمراض الروماتيزم في الرعاية الثانوية ويتم متابعة المريض بشكل منتظم .