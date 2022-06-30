“بيئة مكة” تعتمد خطة “مسالخ جدة” خلال موسم الحج

جدة : واس

اعتمد فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، اليوم الخميس، خطة عمل المسالخ في محافظة جدة، لموسم حج 1443هـ.

وتهدف الخطة إلى تقديم أفضل الخدمات لمرتاديها من مواطنين ومقيمين، بتهيئة مسلخ جدة شرق الخط السريع، ومسلخ سوق الأنعام المركزي جنوب المحافظة بمنطقة الخمرة، كمسالخ ثابتة لاستقبال الأضاحي خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأوضحت إدارة الأسواق والمسالخ بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، أن المسالخ المعتمدة في جدة، ستعمل بشكل منتظم من بعد صلاة الفجر حتى 8 مساءً.

فضلاً عن السماح للمطابخ المرخصة بالذبح خلال أيام العيد فقط، وفق الاشتراطات المحددة، وبعد الحصول على التصاريح اللازمة بهدف التيسير على أصحاب الأضاحي وتخفيف التزاحم على المسالخ النظامية.

وأتاحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، إيجاد فرص تطوعية على المنصة الوطنية للعمل التطوعي لـ 60 متطوعًا؛ للمشاركة في تنظيم مسالخ جدة، ضمن برنامج “أضحيتي”، لمدة أربعة أيام من 9 إلى 12 يوليو المقبل؛ للمساهمة في غرس روح التطوع بالمجتمع واكتساب الخبرات واستثمار الوقت والقدرات وتعزيز روح الانتماء الوطني.

يذكر أن هناك خططًا تنظيمية؛ لتشغيل المسالخ قصيرة وبعيدة المدى عبر خطة عمل معدة من وزارة البيئة والمياه والزراعة خلال الفترة المقبلة، تتضمن: تطوير مرافق المسالخ والاشتراطات الفنية والصحية، وتوزيع العمالة والجزارين، وتنظيم فترات العمل، ومراقبة طرق التخلص من المخلفات، والمعدات والآليات المستخدمة.

ويعمل بمسالخ جدة أكثر من عشرة أطباء بيطريين، و27 مشرفًا ومراقبًا، و340 جزارًا، و317 عاملاً، والطاقة الاستيعابية لمسالخ جدة خمسة آلاف رأس للوردية الواحدة “8 ساعات عمل”.

وهناك خطوات تنظيمية من لحظة وصول المستفيد إلى مرحلة تسلم الذبيحة، وينقسم توزيع الجزارين في المسالخ إلى خمس مجموعات، هي: (جزارون للذبح، جزارون للتكشيف والتعليق، جزارون المسلخ، جزارون للتجويف، جزارون للتقطيع).

إضافة إلى تخصيص زي موحد آمن لكل فئة، سواء من الأطباء البيطريين أو العمال أو الجزارين أو الفنيين والمراقبين، ويُلتزَم به.

كما تشمل الخطة تكثيف أعمال الرقابة ومتابعة امتثال الإجراءات الوقائية، ووضع الإرشادات والرسائل التوعوية المتعلقة بسلامة اللحوم وطرق تداولها بطرق صحية.