انطلاق هاكثون الابتكار الصحي في الحج

مكة المكرمة – عبدالهادي المالكي

‎أطلقت لجنة الإبداع لموسم الحج لعام ١٤٤٣هـ بالتعاون مع مدينة الملك عبدالله الطبية بالتجمع الصحي بمكة المكرمة والعديد من الجهات الحكومية ( برنامج الابتكار الصحي في الحج (هاكثون ) وبدء المرحلة الأولى لكشف التحديات للجهات الحكومية.

وقال إبراهيم عسيري مدير إدارة الابتكار بمركز الإبداع بوزارة الصحة: إن لجنة الإبداع لموسم الحج أقامت ورشة ما قبل الحج وخرجت بمجموعة من الحلول والمشاريع الابتكارية في هذا الحج يتم تطبيقها لهذا العام.



وأضاف أن الهاكاثون يمر بعدة مراحل، وتشارك فيه عدة جهات؛ منها الصحة والمرور والدفاع المدني ووزارة الحج وجامعة أم القرى وعدة جهات خارجية، وكذلك مسارات للحاج وتشمل: (رحلة الحاج المقيم، ورحلة الحاج الأجنبي، ورحلة الحاج المواطن) ويشمل المسار تفاصيل التحديات في كل نقطة للخروج بمجموعة من التحديات التي يتم صيغتها مستقبلا، ويتم إطلاقها في منصة للمجتمع لإثرائها بكثير من الحلول التي يمكن أن تكون من خارج الصندوق، وفي نهاية الأمر نخرج بمجموعة من 5 إلى 10 حلول فائزة، ويتم إخراج هذه الحلول الفائزة و‘دخالها مع منشآت لتبنيها وتكون حلولا مبتكرة. أما المراحل فهي:

– المرحلة الأولى: تتمثل في كشف التحديات للجهات الحكومية يومي الأربعاء والخميس 2022/ 6 /30-29.

– المرحلة الثانية: إطلاق منصة الهاكثون السبت 2022 / 7 / 2

– المرحلة الثالثة: إغلاق المنصة الثلاثاء 2022 / 7 / 12

– المرحلة الرابعة: النتائج وإعلان الفائزين الخميس 2022 / 7 / .