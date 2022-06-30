الصندوق الثقافي يدعم 20 مشروعًا ثقافيًا بقيمة 76 مليون ريال

الرياض : البلاد

كشف الصندوق الثقافي عن تقديمه دعمًا بقيمة 76 مليون ريال لـ 20 مشروعًا ضمن مساعيه لإثراء الحركة الثقافية في المملكة ودعم رواد القطاع الثقافي لتمكينهم من بدء أعمالهم والتوسع في المشاريع القائمة التي تهدف للإثراء المجتمعي والاقتصادي.

ويأتي الدعم ضمن برنامج “تحفيز المشاريع الثقافية” المقدم بالشراكة وبتمويل من برنامج جودة الحياة، الذي يهدف إلى توفير الدعم والحوافز المالية اللازمة لمشاريع القطاع الثقافي، وتوزعت قيمة الدعم الذي قدمه الصندوق حتى الآن على ثمانية قطاعات ثقافية على النحو التالي: قطاع الأفلام، وقطاع الأدب والنشر والترجمة، وقطاع التراث، وقطاع الفنون البصرية، وقطاع المسرح والفنون الأدائية، وقطاع الموسيقى، وقطاع فنون الطهي، وقطاع فنون العمارة والتصميم.

وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق محمد بن عبد الرحمن بن دايل، أن الدعم يأتي ضمن مساعي الصندوق الحثيثة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مضيفاً: “نسعد بالإعلان عن هذا الدعم الذي نهدف من خلاله إلى إثراء الحركة الثقافية في المملكة، ويُعد خطوة تتبعها خطوات أخرى كثيرة في سبيل رفد المشهد الثقافي بكوادر وطنية شابة قادرة على تحقيق الإضافة المطلوبة”، مشيراً إلى أن المدة المقبلة ستشهد الإعلان عن مزيد من البرامج والخطط لتحفيز القطاع الثقافي.

من جانبه بيّن رئيس قطاع الأعمال بالصندوق ماجد بن عبد الله المانع، أن هذه تعد أول دفعة معلنة من المشاريع الحاصلة على الدعم من مجموعة المشاريع المتقدمة في الدورة الأولى من البرنامج، مشيراً إلى أن اختيار المشاريع جرى بعد التأكد من استيفائها لجميع المعايير المطلوبة وأثرها الاجتماعي والاقتصادي، إضافةً لأهميتها وتأثيرها في القطاع الثقافي، منوهاً أن جميع المشاريع ستظل خاضعة لآليات متابعة الأداء لضمان جودة مخرجاتها.

يُذكر أن الصندوق الثقافي يهدف إلى الإسهام في دعم القطاع وتحفيز المشهد العام الثقافي، والمشاركة في تحقيق الإستراتيجية الوطنية للثقافة ضمن رؤية المملكة 2030، والعمل على رفع نسبة المحتوى المحلي في منظومة القطاع الثقافي.