الجميعي لـ(البلاد): نستهدف 150 مليون مستفيد.. ترجمة خطبة عرفة بعشر لغات

البلاد – مها العواودة

نجحت رئاسة الحرمين الشريفين، في ترجمة خطبة عرفات بعشر لغات، خلال موسم حج العام الماضي للوصول إلى 100 مليون حاج ومستفيد، بينما تستهدف الرئاسة هذا العام الوصول إلى 150 مليون مستفيد. وسخرت الرئاسة كل إمكاناتها باستخدام التقنية العالمية الحديثة للوصول إلى معدلات أعلى وبثها للحجاج ولجميع المسلمين في العالم الإسلامي وجميع بقاع الأرض، وللمهتمين والراغبين لاستماع الخطبة من المسلمين غير الناطقين بالعربية وغير المسلمين، ولإيصال رسالة الحرمين الشريفين، وإظهار رسالة المملكة وما تتميز به من تسامح ودعوة إلى الوسطية والاعتدال.

وقال الرئيس العام لشؤون الحرمين الدكتور عبدالرحمن السديس: إن الرئاسة جاهزة للوصول لمستهدفاتها وفق خطة مجدولة سيتم تدشينها اليوم، بمقر رئاسة الحرمين، مؤكدا أن الرئاسة لديها التقنية العالمية الحديثة للوصول إلى معدلات أعلى وبثها للحجاج ولجميع المسلمين في العالم الإسلامي، وللمهتمين والراغبين لاستماع الخطبة من المسلمين غير الناطقين بالعربية وغير المسلمين، ولإيصال رسالة الحرمين الشريفين للعالم؛ فيما قال وكيل الرئيس العام للترجمة أحمد الحميدي لـ”البلاد”: عندما صدر الأمر السامي الكريم بإطلاق مشروع خادم الحرمين الشريفين للترجمة الفورية لخطب الحرمين، بدأت عمليات التحديث والتطوير بشكل تدريجي لزيادة عدد المستفيدين واللغات وتعزيز البنية التحتية بمتابعة من الرئيس العام الدكتور عبد الرحمن السديس.

ولفت إلى أنه عقب النجاح الذي حققه المشروع تشرفت الرئاسة بترجمة خطبة عرفة في عام 1439هـ؛ ثم اكتمل عقد الترجمة من الحرمين الشريفين ومسجد نمرة بعرفات لنشر رسالة الحرمين للعالم وتحديدا خطبة عرفات لكي تصل إلى العالم بعشر لغات تتضمن اللغة الإنجليزية، والفرنسية، والإندونيسية، والأوردو، والفارسية، والصينية، والتركية، والبنغالية، والهاوسا، والملاوية.



وأشار مدير عام اللغات والترجمة أحمد الجميعي لـ”البلاد”، إلى إنه سيتم البث عبر منصة منارة الحرمين، للتيسير على الحجاج من الاستفادة وسماعها بلغتهم، مضيفا: “لقد وصلت ترجمة خطبة عرفات إلى 100 مليون حاج ومستفيد ومستمع خلال موسم حج العام الماضي، ونستهدف هذا العام الوصول إلى 150 مليون مستفيد. وتقوم الوكالة بترجمة الخطب المنبرية بعشر لغات عالمية بهدف إيصال رسالة الحرمين الشريفين العالمية ليستفيد منها حجاج وقاصدي المسجد الحرام كما تقوم الوكالة ببث الترجمة عبر منصة منارة الحرمين لتقديم أرقى وأفضل الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين”.

وتقدم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أكثر من 23 لغة يستفيد منها حجاج بيت الله الحرام، لتمكنهم من الاستفادة من كافة الخدمات في إطار مبادرة “الإرشاد الإثرائي باللغات”، كما قامت وكالة اللغات والترجمة، ممثلة في إدارة الإرشاد المكاني بالمسجد الحرام، بتوظيف التواصل اللغوي في عرض وإيصال وتمكين القاصدين من الوصول إلى كافة خدمات الحرمين الشريفين على مدار 24 ساعة، ويأتي ذلك تحت شعار “حسن الوفادة للقاصدين”، مؤكدا أن الخدمات في مخرجاتها تتواءم مع تطلعات القاصدين إلى تجربة ثرية في أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

إلى ذلك، قال مدير إدارة الإرشاد المكاني عامر المطرفي لـ”البلاد”: إن خدمات الإرشاد الإثرائي متاحة داخل المسجد الحرام وساحاته الخارجية، ومراكز الاستعلامات، مع تقديم الدعم للإدارات ذات الصلة بهدف الوصول إلى تقديم أرقى الخدمات وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة. وتابع: “تهدف ترجمة الخطبة للوصول بكل وضوح لكافة المستمعين، وقدرة المترجم اللغوية والشرعية على التصرف عند حدوث أي طارئ، كالزيادة على الخطب أو النقص منها، أو التقديم والتأخير في النص أثناء الخطبة وضبط الجانب السلوكي وهو محافظة المترجم على سرية الخطب المسلّمة، وأية معلومات تخص الترجمة، وسلامة المترجم عقدياً وسلوكياً”.