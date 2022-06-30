أكد أتمتة كافة العمليات.. كمال جوهرجي: منصة «ضيف» .. رقمنة متقدمة لنقابة السيارات

مكة المكرمة – إيمـان بـدوي أكد رئيس قسم إدارة المشاريع والتخطيط الاستراتيجي في النقابة العامة للسيارات المهندس كمال جوهرجي، على العلاقة الوطيدة بين التكنولوجيا والنقل في النقابة، والحرص على تفعيل الجانب التقني في إنجاح سيرورة حركة النقل بذكاء وأمان، تزامناً مع منظومة الحج والتكامل معها. وذكر جوهرجي أنه تم تأسيس مركز معلومات موحد، وإنشاء غرفة ذكاء الأعمال التي تعكس وتلخص سلسلة من الأنظمة التقنية المتطورة في النقابة العامة للسيارات، ومنصة” ضيف” هي إحدى منتجات مركز معلومات النقل، وقد مرت هذه المنصة خلال إنشائها بعدة مراحل، هي” مرحلة الدراسة والتخطيط ، و مرحلة البناء، ومرحلة التشغيل، ويقف خلف هذه المنصة جميع موظفي النقابة بلا استثناء، الذين قد يصل عددهم في المواسم إلى 3 آلاف موظف، في عدة أقسام، وعلى وجه الخصوص في قسم التشغيل وتقنية المعلومات ومركز معلومات النقل، إضافة إلى الجهة المشرفة على المشروع ومقر شاشات ذكاء الأعمال.

منظومة متكاملة

وأضاف: إن منصة” ضيف” عملت على أتمتة كافة عمليات النقابة العامة للسيارات؛ حيث تقوم باستقبال جميع طلبات الحافلات ومن ثم تتم الجدولة ويليها عملية التشغيل، وحفاظاً على سلامة الحجاج، يتم فحص الحافلات في المخازن ويتم تسجيل نتائج الفحص في التطبيق، كما أن أوامر خروج ودخول الحافلة من المخازن تصدر من خلال التطبيق بيسر وسهولة. أيضاً تتيح منصة ضيف لكافة الجهات المعنية التي تتكامل في منظومة الحج خاصية التمكن من تحديد مواقع الحافلات الخاصة بها بنسبة ٨٥ % إلى نسبة ٩٨٪ كما وفرت لمشرفي الميدان والمشرفين بالمركز استلام بلاغات الطوارئ وتحديد مواقع الأعطال بدقة للمسارعة في رفعها ومعالجتها بكل سلاسة.

خدمات نوعية

وأوضح أن منصة “ضيف” تقدم خدمات نوعية ورقمية؛ من عمليات إدارية والتحكم والجدولة لما يقارب الـ ١٧ ألف حافلة مستخدمة في المشاعر المقدسة ومزودة بمنصة ويب ضخمة و GPS يتيح للمستخدمين ذوي الصلاحية، مراقبة عمليات النقل والتوقع وتحركات الحافلات لضمان سلامة ضيوف الرحمن، ولا يكتمل هذا النظام إلا بدعم ٧ تطبيقات ذكية مستخدمة لمساندة فئات مختلفة وهي” مرشد الحافلات – مفتش العمليات – مدير المخزن – مسؤول الترحيل – مجموعات الخدمة – مدير المؤسسة – مدير تشغيل العمليات.