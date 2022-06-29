عروض الألعاب النارية تودع زوار موسم جدة بألوانها الزاهية.. السبت

جدة- خالد بن مرضاح

يختتم موسم جدة في نسخته الثانية يوم السبت المقبل فعاليات عروض الألعاب النارية بعد أن استطاعت رسم البسمة والجمال لدى زوار الموسم طوال الأيام الماضية.

وصنعت الألعاب النارية لوحات فنية جميلة في سماء المدينة وعلى شواطئها على مدى 60 يوماً في عدة مناطق متفرقة منها جدة بيير، وجدة آرت بروميناد، ونادي جدة لليخوت، وسيتي ووك، عكست فيها مناظر بديعة بألوانها المختلفة على البحر.

وخلقت الألعاب النارية سباقاً يومياً بين الزوار لإلتقاط أجمل الصور ومشاركتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي في جو تنافسي بأفضل اللقطات وأفضل مواقع إلتقاط الصور، لكافة الفئات سواء محبي التصوير أو الأطفال الذين يسعون لتوثيق والتقاط اجمل الصور ومقارنتها مع أصدقائهم بأجمل لقطة كتحدي ومنافسة.

واستطاعت الألعاب النارية تسجيل انتعاش لقطاعات استثمارية أخرى مثل تأجير القوارب في أبحر الشمالية في وقت إطلاق الألعاب النارية، حيث يزدحم البحر بالقوارب لإنتظار إطلاق الألعاب النارية وأخذ لقطات في أقرب نقطة لمنصاتها.

وتميزت مواقع منصات إطلاق الألعاب النارية المتمركزة وسط البحر بجمالية وجاذبية لا توصف لتعطي منظراً جمالياً بانعكاس ألوانها على البحر.