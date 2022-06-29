صندوق التنمية الزراعية يوقع عقد تمويل بـ 150 مليون ريال

جدة : البلاد

وقع صندوق التنمية الزراعية اليوم ، عقداً مع شركة التنمية الغذائية لتمويل استيراد منتجات زراعية بقيمة 150 مليون ريال، استيراد 53 ألف طن من الذرة الصفراء, بالإضافة إلى 30 ألف طن من فول الصويا، ضمن مبادرة الصندوق لتمويل استيراد المنتجات الزراعية (رأس المال العامل)، وذلك بحضور مدير إدارة المشاريع المتخصصة بالصندوق المهندس هاني الرحيان، وعضو مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب أحمد عسيلان.

ويأتي توقيع هذا العقد ضمن برامج ومبادرات صندوق التنمية الزراعية لتعزيز المخزون الإستراتيجي من المنتجات الزراعية المستهدفة في مبادرة الأمن الغذائي، وتعويض أي نقص قد يطرأ على إمدادات السلع والمنتجات الزراعية، إضافة إلى ضمان استقرار سلاسل الإمداد الغذائية.