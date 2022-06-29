الإقتصاد

صندوق التنمية الزراعية يوقع عقد تمويل بـ 150 مليون ريال

صحيفة البلادaccess_time30 / ذو القعدة / 1443 هـ      29 يونيو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

وقع صندوق التنمية الزراعية اليوم ، عقداً مع شركة التنمية الغذائية لتمويل استيراد منتجات زراعية بقيمة 150 مليون ريال، استيراد 53 ألف طن من الذرة الصفراء, بالإضافة إلى 30 ألف طن من فول الصويا، ضمن مبادرة الصندوق لتمويل استيراد المنتجات الزراعية (رأس المال العامل)، وذلك بحضور مدير إدارة المشاريع المتخصصة بالصندوق المهندس هاني الرحيان، وعضو مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب أحمد عسيلان.

ويأتي توقيع هذا العقد ضمن برامج ومبادرات صندوق التنمية الزراعية لتعزيز المخزون الإستراتيجي من المنتجات الزراعية المستهدفة في مبادرة الأمن الغذائي، وتعويض أي نقص قد يطرأ على إمدادات السلع والمنتجات الزراعية، إضافة إلى ضمان استقرار سلاسل الإمداد الغذائية.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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