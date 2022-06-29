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رئيس ديوان المظالم يزور المحكمة الإدارية بجدة

صحيفة البلادaccess_time30 / ذو القعدة / 1443 هـ      29 يونيو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

زار معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف اليوم المحكمة الإدارية بجدة، التقى خلالها بأصحاب الفضيلة رئيس وقضاة المحكمة الإدارية بجدة، ومنسوبي المحكمة.

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وتجوَّل معاليه في مرافق المحكمة، واطَّلع على سير العمل، واستمع للمستفيدين, مؤكدًا خلال لقائه بمنسوبي المحكمة الحرص على التطوير الدائم لأداء العمل في جميع مرافق ديوان المظالم القضائية والإدارية؛ للإسهام في تحقيق مستهدفاته وفي مقدمتها تحقيق العدالة الناجزة، مثمنًا لفضيلة رئيس المحكمة الإدارية ومنسوبيها ما شهِدهُ من جودة أعمال.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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