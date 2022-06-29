المحليات

“ذا فيلج” تنقل الأطفال بين زمن “الجاحظ” ومرحلة “الروبورتات”

صحيفة البلادaccess_time30 / ذو القعدة / 1443 هـ      29 يونيو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- خالد بن مرضاح

جذبت أكثر من 12 فعالية متنوعة في “ذا فيلج” زوار موسم جدة 2022 خاصة الأطفال بفعالياتها التعليمية التثقيفية المتنوعة وكانت محل اهتمام الأسر في استفادة أطفالهم من التجارب التي تكسبهم المعرفة والإطلاع.

وعملت “ذا فيلج” على توسيع مدارك الأطفال وإكسابهم المعرفة والابتكار بالترفيه في جو عائلي وتشاركي؛ ليحصل الطفل على معلومات تزيد من الحصيلة التثقيفية والحركية لديه وتنمي مهاراته.

وحظيت تجربة الجاحظ بإقبال كبير من الصغار من خلال المجسمات والتجهيزات الحماسية التي تدفع فضولهم للتعرف على الجاحظ، حيث تنقلهم التجربة في 20 دقيقة إلى أبرز المعلومات واختراعات الجاحظ، إضافة إلى اللعب مع الحيوانات الأليفة والتعرف عليها عن قرب والتعايش معها.

كما تستهوي تجربة الروبورت الأطفال من خلال تعرفهم على الروبورت وإمكانياته ومكوناته وكيفية اختراعه، إضافة إلى تعليم قيادة السيارات وقواعد السلامة بالطريق وحبل الإنزلاق وتسلق الصخور.

 

وتختتم فعاليات موسم جدة بنهاية الإسبوع الجاري بعد أن شهدت 2800 فعالية متنوعة محلية وعالمية في 13 منطقة وموقع.

ibrahim

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أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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