 العطوي يتولي قيادة القادسية رسميًا

الدمام- حمودالزهراني
وقعت إدارة نادي القادسية رسمياً عقد المدرب الوطني خالد العطوي وجهازه المساعد لقيادة الفريق الأول لكرة القدم في الموسم المقبل.
وحضر التوقيع من الجانب القدساوي أحمد غدران، رئيس النادي حيث تمت مراسم التوقيع بمقر النادي.
من جانبه، أشاد أحمد غدران بالمدرب الوطني خالد العطوي، وبما يملكه من سيرة ذاتية جيدة.
وقال غدران: نجاحات العطوي السابقة مع المنتخبات السعودية والفرق التي دربها، شجعتنا لإتمام التعاقد معه، حيث إنه مدرب شاب لديه من الطموح ما يحقق تطلعات الجماهير القدساوية.
وتابع غدران: نتمنى أن يواصل العطوي مسيرة النجاح مع القادسية، وأن يكون على قدر تطلعات وطموحات جماهير النادي ، واستعادة هيبة بني قادس مع النجوم الشابة في الفريق.
من جانبه، اعتمد الكابتن خالد العطوي البرنامج الزمني لإعداد الفريق الأول، الذي انطلق مساء اليوم ( الأربعاء) ويمتد لـ 53 يوما، ويشتمل على فحوصات طبية ومعسكرين داخلي وآخر خارجي.
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