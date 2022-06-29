الأمم المتحدة: فتح معابر «تعز» أولوية لدفع المشاورات للأمام

عدن – البلاد

أكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، أن فتح معابر” تعز” لا تزال أولوية ملحة بالنسبة لجهوده التي تسعى إلى دفع المشاورات إلى الأمام والتقدم نحو ملفات أخرى.

جاء ذلك خلال لقائه في الرياض، الرئيس اليمني، رشاد العليمي، الذي شدد على أهمية ممارسة مزيد من الضغوط على ميليشيا الحوثي المدعومة من النظام الإيراني، للوفاء بتعهداتها بموجب اتفاق الهدنة، وعدم الانتقال إلى أي ملفات أخرى قبل إلزامهم بفتح طرق تعز الرئيسة، التي من شأنها إحداث الفارق في تخفيف معاناة سكان المدينة المحاصرين منذ أكثر من سبع سنوات، وفق تعبيره.

واستمع الرئيس العليمي إلى إحاطة من المبعوث الأممي، حول نتائج المشاورات الأممية الرامية إلى تنفيذ اتفاق الهدنة وتثبيتها، وفرص البناء عليها لإحلال السلام والاستقرار في اليمن. وحذر الرئيس اليمني من استمرار التراخي الدولي إزاء ما سمّاه “الابتزاز الحوثي الممنهج، لكسب المزيد من الوقت، وإطالة أمد الحرب واستمرار المعاناة”، كما حذر من التحشيد والتعبئة المنظمة من جانب الميليشيا الحوثية، ما يهدد أي فرصة لتجديد الهدنة الأممية التي أوفى فيها مجلس القيادة والحكومة بكافة الالتزامات.