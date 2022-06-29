أمير المدينة المنورة يزور مستشفى المواساة الجديد في مدينة المعرفة الاقتصادية

المدينة المنورة : البلاد

زار صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة، مستشفى المواساة الجديد بسعة 200 سرير بمدينة المعرفة الاقتصادية، والذي دُشّنت خدماته الطبية مؤخراً، يرافقه معالي وزير الصحة فهد الجلاجل.

واطلّع سموه خلال الجولة، على أقسام المستشفى وخدماته الطبية المقدمة في المبنى الجديد والذي يُعد أول مستشفى رقمي في المدينة المنورة، وجرى إنشاؤه على مساحة 55 ألف متر مربع، حيث قدّم العضو المنتدب لشركة المواساة للخدمات الطبية محمد بن سليمان السليم، شرحاً تفصلياً عن منظومة الرعاية الصحية التي تشمل جميع الخدمات التشخيصية والعلاجية.

ونوّه الأمير فيصل بن سلمان، بمستوى الاهتمام والرعاية التي توليه القيادة الرشيدة – أيدهم الله – للقطاع الصحي بشقيه العام والخاص للارتقاء بمنظومة الخدمات الصحية وتجويدها ورفع كفاءة الأداء في المنشآت الطبية بما يسهم في توفير رعاية طبية متكاملة وفق أعلى المعايير خدمةً للمواطنين والمقيمين والزوار في كافة مناطق المملكة.

من جهته، قدّم معالي وزير الصحة فهد الجلال، شكره وتقديره لسمو أمير منطقة المدينة المنورة، على دعم سموه ومتابعته للمشاريع الصحية في المنطقة والتي تعمل الوزارة على رفع جودة خدماتها بالتكامل مع القطاع الخاص.

ويُمثل المستشفى الجديد بكافة تجهيزاته الطبية التشخيصية والعلاجية المتطورة، نقطة تحول إضافية في خدمات الرعاية الصحية المقدمة لسكان المدينة المنورة وزوارها، حيث يضم 60 عيادة في أقسام العيادات الخارجية والمراكز المتخصصة بالإضافة إلى أقسام التنويم الداخلية والوحدات التشخيصية والعلاجية ووحدات العناية المركزة للكبار والأطفال وحديثي الولادة بسعة 70 سريرا، وأقسام الطوارئ والاسعاف، فضلاً عن خدمات الصيدلية الالكترونية الذكية.