أدبي جدة يستضيف معرض الفن للجميع

جدة- عبدالهادي المالكي

نظم النادي الأدبي في جدة أمس معرضا تشكيليا بعنوان” الفن للجميع” في صالة ريادة الأعمال، وذلك وسط حضور مميز يتقدمه الدكتور عبدالله بن صادق دحلان، والأميرة دعاء بنت محمد، وكل من سعيد العنقري، وأحمد حسن فتيحي، وأنس صيرفي، ولفيف من المثقفين والفنانين التشكيليين، وتضمن المعرض 150 لوحة من إنتاج الورش الفنية التي يقيمها منتدى الفنون البصرية وهي تندرج بكافة أنماط المدارس الفنية.

من جانبه، قدم رئيس النادي الدكتور عبدالله عويقل السلمي شكره وتقديره لكافة الحضور والداعمين للثقافة والفنون بجدة، لافتا إلى أن معرض “الفن للجميع” مساهمة من النادي في دعم الفنون التشكيلية وجعلها في متناول الجميع بأسعار رمزية، الهدف منها ليس الربح، وإنما تواجد العمل الفني في كل منزل .

كما عبر السلمي عن شكره وتقديره لكل من طلال ونوال أدهم على استضافة المعرض ومناسبات النادي المختلفة.

يذكر أنه في نهاية المعرض تم تكريم عدد من الداعمين للحركة الثقافية والتشكيلية بجدة، وشمل التكريم كلا من الأميرة دعاء بنت محمد، وعبدالرحمن الشربتلي، وأمين مدينة جدة صالح التركي وسعيد العنقري، وأحمد حسن فتيحي، وأنس صيرفي، وعبد الله البلوي وخالد الصيعري وطلال زاهد ومروان الرضوي وعبد اللطيف النقلي والدكتور صالح الشادي والدكتورة هدى الشهيب.