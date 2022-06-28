300 فعالية و 30 مجسماً للشخصيات اليابانية في قرية الانيمي بموسم جدة

جدة- خالد بن مرضاح

شهدت قرية الأنيمي في منطقة سيتي ووك الكثير من الفعاليات المميزة على مدى 45 يوماً، ومن ذلك حفلات غنائية ونشاطات ترفيهية وعروض سينمائية ودي جي وفناني المانجا، والعديد من العروض اليابانية، والحوارات الاستثنائية.

وبينت أفنان الحارثي مديرة مشروع قرية الأنيمي أن العمل بدأ على مفهوم القرية في بداية شهر فبراير من عام 2022 وتم اختيار المحتوى بناء على رغبات واحتياجات الجمهور المستهدف، وعقدت اتفاقيات مع 14 شخصية من الرسوم المتحركة اليابانية لتقديمها بطريقة ترفيهية تجذب الجمهور، وشمل المشروع أكثر من 30 مجسم لشخصيات الأنيمي و 5 ألعاب VR ومتجر Sanrio و Animate الأول في الشرق الأوسط وأطول مجسم في الشرق الأوسط قاندام وزاكو بطول 6 متر ومطعم رئيسي يقدم أطباق يابانية على طريقة الأنيمي ومسرح رئيسي وسط القرية.

كما تم استضافة 300 فعالية تحتوي على حفلات رئيسية لكبار الفنانين اليابانيين والعرب في مجال الرسوم المتحركة والضيوف والكتاب والمصممين والمخرجين من كبار الاستديوهات اليابانية والعروض الاستعراضية وورش العمل لتعليم الجمهور فن الأوريغامي والخط الياباني، واستضافة أول أوركسترا في الشرق الأوسط للاحتفال بثقافة الرسوم المتحركة، وإتاحة الفرصة للموهوبين والمبدعين السعوديين في مجال الرسوم المتحركة حيث هناك برنامج يومي على مسرح قرية الأنمي لمدة ساعة يستعرض فيها المواهب المحلية المبدعة.