هاني شاكر يعلن استقالته من منصب نقيب الموسيقيين على الهواء

أعلن هاني شاكر نقيب الموسيقيين، استقالته على الهواء خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، قائلا إنه لا يريد الاستكمال نقيبا للموسيقيين، موجها الشكر للجمعية العمومية والمجلس على الفترة التي قضاها خلال الفترة الماضية، موضحا أنه لا يريد الحديث عن أي تفاصيل.

وأضاف «شاكر»، في تصريحات هاتفية مع برنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، أنه حزين بسبب ما مر به اليوم من خلال نقابة الموسقيين، حيث كان يتوقع تقديرًا أكثر من النقابة لما قدمه خلال الفترة الماضية، لافتًا أن النقابة كانت اتخذت قرار المؤتمر اليوم وجاء بسرعة شديدة من أجل العمل على حل المشاكل وليس الصراع.

وتابع أن المؤتمر تم في البداية وحسن شاكوش قدم اعتذاره للجمهور وللنقابة وللنقيب وانتهى المؤتمر على ذلك، ومن ثم حدثت مشادات لم يكن يحب أن يراها من الأساس سواء في وجوده أم عدمه، ولذلك يفضل عدم الاستمرار نقيبًا للصحفيين.

وأردف أن قرار استقالته من نقابة الموسيقيين قرار نهائي ولا رجعة فيه، معربا عن سعادته بالفترة التي قضاها نقيبًا للموسقيين خلال الفترة الماضية.