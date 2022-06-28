محافظ جدة يشرف الحفل السنوي للخريجين بكلية الرؤية

جدة : البلاد

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، شرّف صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة اليوم ، الحفل السنوي لتخريج طلاب وطالبات كلية الرؤية بجدة في تخصصي طب الأسنان والتمريض، وذلك بمركز الملك فيصل للمؤتمرات بجامعة الملك عبدالعزيز.

وبُدء الحفل بآيات من القرآن الكريم، شاهد بعدها سموه والحضور عرضاً موجزاً وفيلماً تعريفياً عن الكلية ومنجزاتها وأقسامها وفصولها الدراسية، والمراحل التعليمية للطلاب والطالبات، ثم بدأت مسيرة الخريجين والخريجات.

بعدها ألقى الطالب خالد البارقي كلمة الخريجين هنأ فيها زملاءهم الخريجين وأولياء أمورهم، سائلا الله تعالى أن يكونوا جزءاً بالإسهام في بناء مسيرة هذا الوطن الغالي.

إثر ذلك أدى الخريجون قسم الكليات الصحية ألقاه عميد كلية الرؤية بجدة الدكتور فارس الطف.

ثم ألقى معالي رئيس مجلس الأمناء بكلية الرؤية بجدة الدكتور عبدالرحمن اليوبي كلمة رحب فيها بسمو محافظ جدة وحضوره وتشريفه لحفل خريجي الكلية، مقدماً التهنئة لأبنائه الطلبة الخريجين بعد سنوات من الجد والمثابرة، متمنياً لهم مزيداً من التوفيق في حياتهم العملية، وأن تكون زاخرة بالعطاء للإسهام في بناء وطنهم الغالي، وسائلاً الله عز وجل أن يحفظ هذا الوطن وحكومته الرشيدة ويديم علينا نعمة الأمن والأمان.

عقب ذلك قام الأمير سعود بن جلوي بتكريم الطلاب الأوائل، كما كرّم سموه معالي رئيس مجلس الأمناء بكلية الرؤية بجدة الدكتور عبدالرحمن اليوبي.

وفي ختام الحفل تسلم سمو محافظ جدة هدية تذكارية، والتقطت الصور التذكارية لسموه مع الخريجين.